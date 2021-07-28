我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

帶啤酒出走華府?議員寶座被搞笑換裝

編譯組／綜合報導
共和黨籍眾議員哈里斯在推特上，發出空置的議場圖，並在民主黨人空位P上啤酒標章。(Cody Harris推特)
共和黨籍眾議員哈里斯在推特上，發出空置的議場圖，並在民主黨人空位P上啤酒標章。(Cody Harris推特)

FOX電視台報導，德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz） 對德州民主黨人進行猛烈抨擊。此前有一個團體在推特上，替出走華府的民主黨籍議員徵集個人用品包。這些飛往華府的民主黨人，試圖通過法定人數不足的情況，阻止共和黨支持的投票法案過關。

達拉斯民主黨人一派輕鬆地說，「我們打包Dr. Pepper汽水、墨西哥莎莎醬、硬糖、髮膠、旅遊洗漱用品、洗手液、縫紉包、急救或支付運費的現金。」。並公布他們將舉行會議的地點。

克魯茲看到出走議員打包清單後，在推特上酸「怎麼沒有米勒啤酒(Miller Lite)？」

他指的是出現的一張照片，照片顯示眾議院民主黨人前往華府，周圍是一箱米勒啤酒。

德州共和黨籍眾議員哈里斯（Cody Harris）也嘲笑民主黨人，並在推特發出一次會議上，他們所有空座位的照片，空位上都用繪圖軟體P上(後製)米勒的啤酒標章。

共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）告訴Fox，這些立法人員將在返回德州後被捕，這可能要到目前為期30天的特別會議結束，約8月底左右。儘管他們的出走，將成功阻礙共和黨對該法案的努力，但艾伯特誓言若有必要，將繼續努力至2022年大選。

出走華府的德州民主黨議員巴士座位上有一箱米勒牌啤酒。(Dan Patrick推特...
出走華府的德州民主黨議員巴士座位上有一箱米勒牌啤酒。(Dan Patrick推特)

民主黨 共和黨 德州

上一則

加州禁公務員公帑出差德州抗議德州頒布對同性戀與變性人歧視的法規 並呼籲其他州和企業一起杯葛

下一則

無證移民控新州博根監獄虐待囚犯、衛生環境骯髒

延伸閱讀

帶啤酒出走華府? 德州議員寶座被搞笑換裝

帶啤酒出走華府? 德州議員寶座被搞笑換裝

遏止非法移民入境 德州邊境加強緝捕

遏止非法移民入境 德州邊境加強緝捕
給國務院穿小鞋？2黨直指參議員克魯茲阻外交人事

給國務院穿小鞋？2黨直指參議員克魯茲阻外交人事
外交人事案嚴重卡關 兩黨人士直指克魯茲作梗

外交人事案嚴重卡關 兩黨人士直指克魯茲作梗
挺川普社媒Getter上線 逾50萬人註冊…駭客馬上來

挺川普社媒Getter上線 逾50萬人註冊…駭客馬上來
共和黨內初選 非裔魏斯特挑戰現任德州州長艾伯特

共和黨內初選 非裔魏斯特挑戰現任德州州長艾伯特

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
疫情解封，新人趕辦婚禮，導致相關物品大漲。(Unsplash網頁)

禮服鮮花漲價、宴會場地滿檔 疫後一婚難求

2021-07-21 15:47

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國