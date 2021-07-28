加州禁公務員公帑出差德州抗議德州頒布對同性戀與變性人歧視的法規 並呼籲其他州和企業一起杯葛
【奧斯汀訊】加州政府宣布禁止公務員使用公款到德州出差，並鼓勵其他州的政府和企業跟進，原因是德州議會制定的反LGBTQ法規。
加州檢察長(Attorney General)邦塔(Rob Bonta)宣布，包括德州、佛羅里達州、田納西州、南北卡羅萊納州和阿肯色州在內的17個州，因為頒布對同性戀與變性人歧視的法規，因此禁止州級公務人員使用納稅人的款項到這些州出差，以表達加州對這些縱容歧視之州州府與議會的抗議，他並呼籲其他的州和各種企業也杯葛這17個州。
加州州議會2016年通過由華裔眾議員羅達倫(Evan Low)提出的一項法案，凡是制定性別歧視或性別取向歧視法規的州，會被加州列為「拒絕往來戶」。一般認為加州與這些州本來就沒有太多交往，造成的財務打擊有限，但如果企業加入對抗行列，就可以產生相當大的力量，譬如北卡州在2016年頒布「廁所法案」(bathroom bill)後，NCAA、NBA和許多音樂界名人取消在北卡州的競賽和演出，造成地方經濟重創引發人民公憤，最後州議會被迫廢除該法，當時執政的共和黨州長麥克羅瑞(Governor Pat McCrory)隨即在競選連任時敗給民主黨對手而黯然下台。
另外，去年總統大選過後，喬治亞州的共和黨人士對選舉人票遭拜登搶走而氣憤，州議會通過法規要從嚴阻礙少數族裔投票途徑，結果職棒大聯盟MLB把7月中旬舉行的年度明星賽(all-star game) ，從喬州亞特蘭大(Atlanta)改到科羅拉多州丹佛市(Denver)舉行，由於這是疫情封閉以來最大的全國性運動賽事，球迷蜂擁到丹佛看熱鬧，讓丹佛漁翁得利，獲得1億多元的經濟注資，旅館、餐廳、酒吧、零售業者和企業員工都從中獲利，亞特蘭大的企業則因為失去這個商機而扼腕嘆息。
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