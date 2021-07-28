達福區教師研習會 線上跨洋取經

2011年達福華夏季教師研習會圓滿閉幕。（孟敏寬提供）

【休士頓 訊】達福地區中文學校聯誼會所舉辦的2021年夏季教師研習會，在7月25日畫下了圓滿句點。這是由中華民國僑委會贊助，達福地區中文學校聯誼會所舉辦的四場教師培訓。

此次本聯誼會邀請三位優秀大師級的中文講師授課，包括曾赴達拉斯授課目前在台灣 的張憶如老師、對數位教學工具能信手拈來的朱哲妤老師，以及將中華文化趣味化地融合於課程中的盧業珮老師。

2011年達福華夏季教師研習會，今年共有600位來自全球的教師們報名參加，他們克服時間與空間的不便，完成這四次的課程。教師們依照他們的興趣與時間選上不同的課，他們是一群群要替海外學子，開啓華語文及中華文化教育 的老師們，他們帶著此次研習會講師們的所學專精，回到那個屬於他們自己的教室，去開啓全世界與中華文化有緣學生們的學習大門，讓他們經由講師們的專業來認識中華文化，這就是此次研習會的目的。

此次研習會始由中文學校聯誼會會長孟敏寬主持，休士頓僑教中心主任陳奕芳到場致詞。張憶如講師的「疫網直前-華語教學無止線 」及「線上動力操--思、眼、口、手」，華語差異化教學運用，翻轉實體線上教學，華語教學檢核任務等。朱哲妤講師介紹中文老師必備的數位教學工具，以自身經驗和教學實例，分享如何在中文課堂中，運用數位教學工具輔助教學。盧業珮講師强調如何將文化課引導語在語文教學上，用文化層面著手，再用傳統與現代將語文從淺層到深層的探討，讓學生更能深刻發揮語言在生活中如何如實地運用。

主辦單位表示，好的教育，是一個家庭最好的風水，教師要教活的書，不要死的書；要真實的書，不要假的書；要動的書，不要靜的書；要用的書，不要讀的書。總起來說，教學要以生活為中心，這才能融合不同語言、文字文化等進入大家的生活。若有任何疑問，歡迎電詢聯誼會會長孟敏寬(469)789-6858。