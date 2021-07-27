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眾議會議長簽逮捕令 出走議員又離境

編譯組／綜合報導
德州眾議會議長費蘭簽署民主黨議員逮捕令。(Dade Phelan)
德州眾議會議長費蘭簽署民主黨議員逮捕令。(Dade Phelan)

ABC 13電視台報導，德州眾議會議長費蘭（Dade Phelan）簽署一份逮捕令，要求逮捕聖安東尼奧民主黨籍眾議員科爾特斯（Philip Cortez），他於25日與華盛頓特區同事會合，幫助阻止通過共和黨支持的選舉法案。

雖然這是自50多名民主黨籍眾議員「出走華府」，以阻止共和黨人在特別會議期間，通過立法所需的法定人數以來，議長簽署的首份逮捕令，但事實上，該逮捕令不大可能產生影響，因德州執法部門在外州缺乏管轄權。

上周科爾特斯從華府返回到奧斯汀，試圖就HB 3「投票限制法」（Voting Restrictions Legislation）與共和黨「真誠對話」。其他民主黨人批評科爾特斯舉動，稱他在返回奧斯汀前，並未與他們協商。

科爾特斯25日再次回到華府，在一份聲明中說「關於改進立法的討論並未取得進展。」

民主黨人出走華府後，眾議會以壓倒性多數投票，通過所謂「眾議會呼籲」（Call for the House），重新獲得法定人數。

目前特別會議預計8月6日結束，民主黨人表示，他們不打算在此之前回到德州。州長艾伯特（Greg Abbott）表示，計畫召開額外特別會議，優先通過該法。

民主黨 華府 德州

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