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德州染疫住院人數 近期增150%

編譯組／綜合報導
德州染疫住院人數增加150%。(德州衛生廳)
德州染疫住院人數增加150%。(德州衛生廳)

FOX電視台報導，根據德州衛生官員，24日德州新增4320新冠肺炎住院病患，是自3月中旬以來最高。自6月27日到7月20日間，染疫住院人數增加150%。相關單位敦促民眾積極接種疫苗

與前一周相比，德州住院人數增加1000多人，當時該州住院者低於3000人。

德州衛生廳官員John Hellerstedt 說，目前德州大多數感染的患者，病毒株多為Delta變種，他敦促尚未接種疫苗者接種疫苗。

他說，「這與之前疫情激增不同，這次我們擁有安全、有效的疫苗。我們知道如何在短時間內，替數百萬德州人接種，我們可預見危機正迅速來臨，但這次我們可以阻止此情況蔓延。」

目前約1250萬德州人已完全接種疫苗，12歲及以上人口中，60.1%接種至少一劑疫苗。全州範圍內，醫院工作人員則開始做最壞情況的準備，部分新冠肺炎專責病房很快再次爆滿。

德州報告其七天平均新病例有所增加，部分大城市官員建議居民在公共場所戴口罩，無論是否接種疫苗。今年3月德州取消口罩令，州長艾伯特（Greg Abbott）5月份取消所有疫情相關的防疫規定。

德州是出現病例高於全美平均的多個南方州之一，但這一數字仍低於鄰近的奧克拉荷馬、阿肯色和路易斯安那等州。

德州 疫苗 疫情

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