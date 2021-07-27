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史丹福新研究 Zoom疲勞 女比男嚴重

編譯組／綜合報導
史丹福大學最新「Zoom疲勞」研究發現，女性的「Zoom疲勞」症狀比男性嚴重。（Getty Images）
史丹福大學最新「Zoom疲勞」研究發現，女性的「Zoom疲勞」症狀比男性嚴重。（Getty Images）

史丹福大學研究員在第一份大規模分析「Zoom疲勞」的報告中指出，「Zoom疲勞」（Zoom fatigue）真實存在，而且女性症狀比男性嚴重。

繼2月發表一份關於「Zoom疲勞」的研究報告後，史丹福大學4月13日再於「社會科學研究網路」（Social Science Research Network）上發表另一份「Zoom疲勞」報告。為了了解不同人口對科技產生的倦怠感是否不同，史丹福大學研究員於2月和3月訪問了1萬零322位民眾。

調查發現，女性的「Zoom疲勞」現象較為嚴重。史丹福大學傳播系教授韓考克（Jeffrey Hancock）表示，在Zoom會議結束後感到「非常」到「極度」疲勞的女性受訪者占13.8%，男性只有5.5%。

這份報告對不同人口的「Zoom疲勞」程度做出細分，分為性別、個性、焦慮程度、年齡和族裔。調查發現，女性、內向者、焦慮程度較高者、年紀較輕者和少數族裔的「Zoom疲勞」現象比較嚴重。

對於女性的「Zoom疲勞」為何比男性嚴重，韓考克表示，最主要的因素是一個稱為「自我注視」（self-focused attention）的現象，即透過長時間在視訊通話中自我注視，以便更了解自己在畫面上樣貌的行為。

研究人員發現，女性平均較男性花更多時間自我注視。韓考克指出，長時間自我注視會使人產生負面情緒，從而變為疲勞，研究人員稱此為「照鏡焦慮」（mirror anxiety）。

調查還發現，女性參加的會議通常時間比較長，而且她們比較不會在兩場會議間稍作休息，這也是女性較容易產生「Zoom疲勞」的原因。女性受訪者還表示，處在畫面中心讓她們感受到較大的壓力，男性受訪者比較沒有這個問題。

一項對美國和其他國家家長所做的調查發現，由於身負育兒和家事責任，為人母的女性每周工作時數平均比男性多出15小時。

韓考克說：「我認為，人們在社會中所處的地位與『Zoom疲勞』也有關係。由於育兒和家事通常是女性的職責，因此她們沒有太多時間休息。此外，女性在職場上的權力平均來說低於男性，因此無法掌控開會的時間。」

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