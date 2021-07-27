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ILF企業領袖高峰會 談復甦之路

休士頓訊
來自休士頓的喻斌獲頒ILF企業領袖獎。（劉秀美提供）
來自休士頓的喻斌獲頒ILF企業領袖獎。（劉秀美提供）

【休士頓訊】 國際領袖基金會 (ILF) 7月24日在網上舉辦「2021 國際領袖基金會企業與領袖高峰會」，以「復甦之路：共同前進」為主題，邀請戴琪、趙小蘭、趙美心、孟昭文等九名政商界領袖與民眾交流，攜手為下一代鋪路。休士頓亞洲商會主席喻斌獲頒ILF企業領袖獎。

美國貿易代表戴琪在會中表示，過去一年多來，亞太裔群體在新冠疫情期間面對各種挑戰，除了商家倒閉，生意受損，失業等問題比較明顯之外，許多人還經歷失去親友的傷痛，甚至成為了仇恨犯罪的受害者。目前美國還有很多問題需要修正，但亞太裔群體團結、堅持，仍然在不少領域取得許多成就。

在出席的政界嘉賓中，聯邦眾議員趙美心表示，經社區與企業領袖同心協力推動，他們起草的反亞裔仇恨新冠病毒法，經不分黨派的參眾兩院通過後，拜登總統已簽署該法案，將改善追蹤、記錄反亞裔暴力事件的方法，也向外界傳遞了亞裔並不孤單的這重要訊息。趙美心還稱許ILF與亞太裔社團付諸實際行動，尤其是在疫情期間捐出了3100萬元，1000萬件個人防護設備(PPE)，幫助了2500個機構組織，真的很不可思議。

國會議員孟昭文(Grace Meng)也表示，過去這一年，很多亞裔生活在恐懼氣氛中，真的很不容易，舉報在案的反亞裔仇恨事件就有6000多宗。這情況促使亞裔團結，也才給了他們力量，推動通過新冠病毒仇恨法。

前任交通部長趙小蘭(Elaine L Chao)應邀主持爐邊談話，和加州聯邦眾議員金映玉(Young Kim)，加州聯邦眾議員朴銀珠(Michelle Steel)對話，暢論亞裔女性參政之路，分享他們打破族裔、性別阻礙，在前人種樹，後人遮蔭中傳承經驗，強調要發聲，要參與。

ILF創辦會長董繼玲指出，亞裔是美國境內人口成長最快速的族群，成長比率是美國人口成長比率的4倍，預計到2060年時，亞裔人口將加倍到4700萬，加起來的購買力，到2022年將達到1.3兆，但是在商界，企業界中，亞裔是全美代表性最低的族群。在第117屆國會中的535名眾議員中，有21名亞裔議員。她深信美國是機會之地。

來自休士頓的Utegration 創辦人兼主席喻斌 (Bin Yu) ，因為在提供機會給剛踏入職場亞裔青年專裔人士上的努力，獲頒ILF企業領袖獎。他是Utegration LLC的創辦人兼主席，曾任職德勤諮詢顧問公司，以及SAP美國公司，率領美國公用事業專業服務團隊。喻斌在2008年8月創辦Utegration，並帶領這家公司成長為業內最大的SAP公用事業服務公司之一。2019年他成為休士頓亞洲商會主席。

國際領袖基金會 (ILF) 7月24日在網上舉辦「2021 國際領袖基金會企業與...
國際領袖基金會 (ILF) 7月24日在網上舉辦「2021 國際領袖基金會企業與領袖高峰會」。（劉秀美提供）

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