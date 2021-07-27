華文教師研習 推薦健康益友App

陳奕芳說明疫情期間僑委會相關服務。（僑教中心李孟華提供）

【休士頓 訊】為讓美南地區華文教師於疫情 期間學習不間斷，休士頓中文學校聯誼會於6月24日、7月10日及7月24日舉辦3場線上華文教師教學研習會，邀請台灣 師範大學教師陳立芬、台灣彰化大學教師楊曉菁及中原大學華語文教學中心主任連育仁授課，以提升老師們數位教學技能。 休士頓華僑文教服務中心主任陳奕芳特別於7月24日舉行的結業式，說明疫情期間僑胞權利保障及僑委會提供的相關服務。

研習會結業式以中文學校聯誼會會長林琬真致詞開場，陳奕芳偕新到任副主任黃依莉致意後，向參與研習近百位老師說明僑胞戶籍2年遷出權益影響，同時介紹「海外信保基金紓困方案4.0」申請方式及「健康益友App」使用方式。她以親身經驗表示，曾因離開台灣兩年被除籍，但返國即可申請恢復戶籍及享有健保，並建議大家不要逾4年再返國，雖然可恢復戶籍但不能馬上享有健保。她也鼓勵老師們線上申請僑胞卡，可以利用「健康益友App」即時和國內醫師進行線上醫療諮詢。

據了解，本次課程主題依序為「學中用、用中學-中文教學設計」、「華語文教學中媒體影像之設計及應用」及「學華語向前走與複合教學的實踐」，參與的老師都表示經過這次研習會，對於以後運用既有教學素材與資源更得心應手，同時也學習到如何事半功倍地進行線上教學；老師們也感謝國內相關部會及僑委會對僑胞的關心。本次課程廣獲好評，三場課程下來總共吸引美南地區超過200位教師參加。