艾爾帕索偷渡客 比去年增288%

根據聯邦海關與邊境 保護局（US Customs and Border Protection，CBP ）艾爾帕索（El Paso）地區24日公布移民 相關數據，與毒品查獲、打擊人口販賣等成果。

其中令人關注的部分是，2021年財政年度想越境的人數，較2020年同期增加288%，增長速度正趕上，甚至超過2019財政年度的「移民危機」（Migrant Crisis）創紀錄的數字。

2021年在艾爾帕索邊境的前五個國家移民，分別來自墨西哥、厄瓜多爾、瓜地馬拉、宏都拉斯和古巴。

數據顯示，2021年財政年度總人數為13萬5326人，其中超過77%被逮捕的偷渡客，是試圖逃避逮捕，而非尋求庇護的單身成年人。

本財年迄今查到10萬4208名單身成年人，而2020年艾爾帕索地區有3萬9006人試圖跨越邊境。

2021財年，艾爾帕索地區也出現1萬5877名無人陪伴的兒童。距2021財年還有兩個多月時間，這個數字已是去年總數4835的三倍多。以家庭單位來說，今年逮捕1萬5241個家庭，超過去年的1萬555。

目前，CBP艾爾帕索地區特工，在195個藏匿處，共逮捕1815人，僅在這個財政年度，已打擊920起人口走私案。

此外，也查獲超過5000磅大麻，超過600磅甲基苯丙胺（methamphetamine）、超過300磅可卡因、超過40磅芬太尼（fentanyl）、超過30磅海洛因等。

特工也參與245次救援，20名移民死亡，另有36名艾爾帕索邊境部門特工遭襲擊。

艾爾帕索部門首席巡邏官Gloria I. Chavez說：「我們部門將繼續破壞跨國犯罪組織，在我們地區行動和走私的企圖。」

CBP歡迎社區提供協助，民眾可撥打1-800-635-2509提供線索，且可上www.cbp.gov查詢相關訊息。