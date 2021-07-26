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治療偏頭痛 無效的7項徵兆

編譯組/綜合報導

偏頭痛不是一般典型頭痛。偏頭痛包括嚴重頭痛、噁心、嘔吐與對聲光敏感，可能持續數小時、甚至數天。不幸的是，沒有一種通用方法可幫助所有偏頭痛患者。但若能辨別目前治療方法是否無效，就能主動尋找可緩解症狀的方法。以下是治療方式可能無效、可能發生的七項徵兆：

1. 偏頭痛無法像過去一樣獲得緩解。若夠幸運，可以獲得治療良方，例如發現一種效果良好偏頭痛藥物。但隨著時間過去，這種藥物不能像以前一樣有助病情。偏頭痛治療停止作用的情況並不少見。有時同時嘗試不同藥物會有不同效果，例如從Imitrex藥轉到Zpmig藥。或是需要轉換其他形式的治療，可諮詢醫生。

2. 一個月有4次以上偏頭痛。若每個經歷多次偏頭痛，可以採用預防型藥物。許多其他治療藥物可用來預防偏頭痛，例如用於治療高血壓的阻斷劑藥物Inderal、抗憂鬱藥Elavil、原本用於治療癲癇發作藥物Aimovig、Ajovy、Emgality，可以用來預防偏頭痛。預防偏頭痛藥物需要定期服用，不僅是在症狀開始時，並且需要幾周才會見效。

3. 幾乎每天都須服用偏頭痛藥。過於頻繁服用偏頭痛藥物，可能讓病情惡化。被稱為「反彈性頭痛」(rebound headaches)或過度使用藥物型頭痛(medication-overuse headaches)，導致疼痛緩解時間越來越短。若每月服藥超過10天，請告知醫生。建議減藥並可即時改善。

4. 在月經期間偏頭痛。賀爾蒙、特別是雌激素，在偏頭痛發展扮演重要角色。若常在月經來潮前發生偏頭痛，可能因為雌激素下降。有些治療可能對此類偏頭痛有效，可與醫生討論。部分研究顯示，月經期間一天兩次服用常見治療偏頭痛藥物triptans，有助於治療經期偏頭痛。其他婦女也可服用鎂或避孕藥緩解。

5. 從未嘗試了解偏頭痛誘因。偏頭痛治療不只有簡單服藥。許多人可由特定因素導致偏頭痛。試著紀錄頭痛情況，包括發作時的睡眠、壓力、食物、酒精攝取與其他藥物。可能將特定事物與偏頭痛連結。可避免這些觸發因子，會發現偏頭痛有所改善。

6. 偏頭痛期間無法擺脫噁心情況。偏頭痛伴隨的噁心症狀讓人虛弱，抗噁心藥物可能需要添加在治療偏頭痛藥物中。Zofran、Reglan是兩種常用藥物。自然療法包括薑與薄荷，皆有助於緩解噁心。

7. 不想過於依賴藥物。許多人不喜歡當偏頭痛發生時，就用吃藥解決。可諮詢醫生了解更多輔助療法。一些患者發現針灸有助緩解疼痛。放鬆技巧如生理回饋的心理放鬆訓練，有助於緩解緊張並改善偏頭痛。

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