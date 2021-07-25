要學生戴口罩 自己卻不戴 德州眾議員霍華德遭圍剿

德州議員霍華德呼籲德州恢復口罩令，卻被網民砲轟她自己搭機都不戴口罩。（Kassy Dillon／推特）

德州 眾議員霍華德（Donna Howard）的糗事再添一樁。她在22日推文呼籲德州應該要求返校學生配戴口罩 ，但是反對她的網民馬上圍堵，紛紛貼出民主黨員前往華府 的專機照片，指出一群人都不戴口罩，「特別是妳（霍華德）」。

德州議員出奔華府，現在似乎變得進退兩難。除了陸續傳出議員確診外，連總統幕僚、聯邦眾議院議長辦公室人員，在見過德州議員後都傳出確診。

霍華德的推文強調，學校下個月就要開學，大家不要再玩政治把戲了，家長需要明確的規定，才能確保校園的安全。她還說，多數學生沒有接種疫苗，因此口罩就是關鍵，州長艾伯特不該再堅持了，放手讓校方自行決定吧。

霍華德的另外一則推文則指出，大家都應該依科學辦事，德州應該改弦更張，恢復全面口罩令，如此才能防堵新冠病毒，特別是那些12歲以下還不能接種的孩子。

不過，網民立刻反擊，紛紛貼出民主黨籍德州議員搭包機前往華府的照片，還點出霍華德，質問「這位不就您嗎？」，為何搭乘包機的密閉空間卻不戴口罩。其他人則說，就是因為不戴口罩，在華府的議員才會變成「疫源」，現在還想打迷糊仗。