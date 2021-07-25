旅遊旺 德州機票銷售勝前年

儘管感染新冠肺炎 Delta變種病毒 病例持續上升，至目前為止，仍不減德州 人對旅行的渴望。

達拉斯晨報報導，根據旅行票務處理商Airlines Reporting Corp.（ARC）數據，截至7月11日的一周中，從德州出發的機票數量，比2019年同期高出3.2%。由於大多數機票都是在未來45天內出發，這意味著德州機場很快會比現在更加繁忙。

此情況並非各州都如此，但南部各州的旅行反彈比其他地區更強勁。根據ARC數據，以全國範圍來說，機票銷售仍比2019年下降2.8%。

ARC科學與研究數據經理Chuck Thackston說，至今Delta變種病毒對旅行影響有限。「過去幾周，我們沒看到復甦曲線有任何下降，沒有跡象表明任何因素正對航空旅遊產生重大負面影響。」

2020年疫情，航空公司損失350億元，並懇求政府提供超過600億元援助後，如今此跡象振奮航空公司。

總部位於福和市（Fort Worth）的美國航空22日報告2019年以來首次季度利潤，儘管這得益於政府提供的14億元工資援助。

在政府幫助下，西南航空也出現獲利，且表示會召回仍在休無薪假的員工。

西南航空公司總裁Tom Nealon說，「6月份休閒客運量高於2019年6月水平，票價與該年同期一致，符合我們預期。我們估計7月休閒客流量和票價都將比2019年同期上漲。」

儘管如此，根據聯邦衛生與公共服務部（U.S. Department of Health and Human Services）數據，過去兩週因新冠肺炎住院人數增加50%，旅遊業密切關注。

Cowen航空公司分析師Helane Becker在給投資者一份報告說，近期Delta變種病毒令人擔憂，至目前為止，至少在勞工節期間，旅遊預訂量保持穩定。

而旅遊研究公司Destination Analysts總裁Erin Francis-Cummings則表示，隨著Delta變種病毒傳播，「四分之一人推遲即將到來的旅行，18.9%因Delta取消旅遊。」