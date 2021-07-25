德州男子身綁假炸彈 竟只為偷2輛車

29歲男子Allen企圖在東達拉斯辦公大樓利用假炸彈製造紊亂偷竊車輛。（達拉斯警局）

達拉斯警方22日逮捕29歲的Marquis Allen，他在身上綁著假炸彈裝置，試圖製造炸彈恐慌，在舊東達拉斯（Old East Dallas）辦公大樓外偷兩輛車，被控兩項搶劫和一項炸彈惡作劇等罪名，保釋金11萬元。

達拉斯晨報報導，22日下午5時30分，警方接獲通知，稱位於North Central Expressway service路北向4100街區的一座辦公樓停車場發生騷動。

當警方趕到時，一名保安人員正在大廳內，按住一名描述與嫌犯相符的男子。根據逮捕令的宣誓書，一名警官給該男子上手銬，並在搜身時感覺腹部附近有異物。該男子被證實為Allen。

宣誓書稱，警方拉起Allen的上衣，看到一個看起來像爆炸裝置的物品，四個紅色圓柱用膠帶黏在一起，還有五彩繽紛的電線。

警方隨即從Allen身邊離開，撤離大樓內的人員。

當警方等待拆彈小組成員抵達時，Allen告訴警方，他和一位陸軍夥伴自製該爆炸裝置，但不知其爆炸半徑是多少，問他們「你們想知道嗎？」

隨後拆彈小組確認是假的爆炸裝置後，逮捕Allen。

與此同時，警方與兩輛車車主交談，他們指出Allen在現場發生炸彈恐慌前不久曾試圖偷車。

宣誓書稱，一名男子告訴警方，Allen走進他們時，他和另一人在停車場，Allen掀起上衣出示假炸彈，告訴他們他需要這輛車。當Allen試圖打開車門時，第四人走進Allen，兩名男子得以趁機駕車離開。

第四名男子告訴警方，他看到Allen騷擾其他人，要求他停下來，當他準備轉身走開時，Allen抓住他，用石頭打他，拿走他的車鑰匙。

宣誓書稱，Allen用石頭砸碎男子車窗，儘管他有鑰匙，但由於變速箱問題，他無法發動車輛。之後Allen下車試圖進入辦公大樓。