哈里斯2萬貧戶 每家獲撥1500元

哈里斯縣長伊達戈提供1500元給受新冠影響的2萬家庭。(Lina Hidalgo臉書)

哈里斯縣決定對因為疫情 生計困難2萬個家庭提供補助，由Harris County Recovery Assistance單次撥發1500元。總額3000萬元的基金將自7月28日開放申請，截止日為8月11日。

由於現行的租屋禁驅令預定7月31日到期，因此這筆款項除了可以拿來付房租，也可以用於購買日常用品、水電瓦斯，醫療、育兒與交通上。資金來自美國 救援法案（American Rescue Plan Act），並由Catholic Charities管理。

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）表示，這是對最需要幫助者的急難協助，也能協助區域經濟復甦。她說，過去一年來，哈里斯縣境內的百萬家庭都面臨了經濟困窘，隨著其他補助的到期，這筆款項將能協助大家度過難關。

申請者必須符合以下條件：年滿18歲，居住在哈里斯縣內，休士頓 居民也一樣；證明因為疫情而生活困難；家戶總所得不能超過中位所得的60%，年度標準參照聯邦住房暨城市發展部的區域家戶收入中位水準（HUD Area Median Family Income）。另外，由於聯邦規定，家戶內至少要有一人是合法公民，或持有永久居留權、難民資格或合法的其他類別非本國籍人士。

所有申請都可透過網路遞件，網址為HarrisCountyRelief.org。獲得補助的家戶將由申請者當中隨機選出，秋末發放。如果語言不通或不諳3C，可以向五個機構要求協助，Hope Disaster Recovery、Humble Area Assistance Ministries、East Harris County Empowerment Council、Memorial Assistance Ministries與YMCA of Greater Houston.

7月28日起，也可以撥打832-345-6289，時間為周一至周五的上午9時至下午6時，周六則為上午10時至下午2時。