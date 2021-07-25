休士頓警校生力軍 近百人訪中國城

警校#250班的同學們開心地拿著西南管理區準備的小禮物。（記者封昌明／攝影）

西南管理區7月23日在中國 城的敦煌廣場Shabu House火鍋店迎接休士頓警察 學校#250班的同學近百人到訪，同學們浩浩蕩蕩的乘坐大型遊覽車抵達敦煌廣場外圍，穿著畢挺的警校制服的同學在指揮官的帶領下徒步來到會場，由於適逢中午用餐時間，廣場用餐人流及車流眾多，這群整齊的隊伍引起眾人的注目，西南管理區為了中國城的治安煞費苦心，希望這批未來警察生力軍，在投入治安的行列時能注重華人社區。

華僑救國聯合總會休士頓辦事處主任賴李迎霞（圖中）來為女婿呂偉振（圖左）加油打氣，圖右為西區警分局長David Angelo。（記者封昌明／攝影）

為了支持中國城治安，休士頓警察局華裔副警長冼就斌、西區警分局局長David Angelo、副分局長呂偉振等重量級轄區警察高管都與會致詞，勉勵同學們未來入列後，一定要有犧牲、奉獻的精神來服務國家及社區，保障人民的福祉。呂偉振的丈母娘華僑救國聯合總會休士頓辦事處主任賴李迎霞也到場聲援女婿及所有警務人員。

西南管理區主席李雄（左七）在敦煌廣場歡迎休士頓警局副局長冼就斌（左六）等重量級警務人員到訪。（記者封昌明／攝影）

西南管理區主席李雄向同學們強調，西南管理區是全美最多元化的社區之一，希望警務人員在執勤時一定要尊重多種族文化的各項傳統，社區安全是西南管理區的首要任務，他也期許在場的同學未來都是警長的人選。

休士頓警察學校#250班的同學浩蕩蕩經過敦煌廣場各商舖，宣示支持中國城治安。（記者封昌明／攝影）

執行長李成純如向同學們細數西南管理區在過去的一年多的時間裡，因為受到新冠疫情的影響，她們發起了多項公益活動，包括送餐向前線致敬、捐贈口罩等醫療用品給警察等相關單位使用、捐贈文具用品給社區貧童、與食物銀行配合發放食物等民生物資給社區需要幫助的人等，主要就是希望能喚醒民眾對在第一線服務人員的關心。

學同們在Shabu火鍋店內聽取西南管理區的業務報告。（記者封昌明／攝影）

李成純如同時勉勵警校的同學們 ，未來在執勤時，能對所有亞裔人士多一點耐心，因為中國城基本上都是由新移民所組成，大家對美國的法律及語言都是一知半解，只要警官能詳加說明，相信社區民眾絕對會配合警方作業。