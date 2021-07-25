我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情升溫 舊金山酒吧堂食 將須疫苗接種證明

東奧／台桌球混雙擊敗韓 林昀儒、鄭怡靜4強對日

監管機關：德州夏季供電穩定 電網足以承受極端氣候

編譯組／綜合報導
德州電力監管機構公開表示，今夏供電可望充足。（AP）
德州電力監管機構公開表示，今夏供電可望充足。（AP）

休士頓紀事報報導，德州電力監管機構22日公開表示，德州的電力，可望在整個夏季都能保持穩定供電，且主要電網狀況良好，足以承受任何潛在的極端氣候。

負責監督德州可靠電力委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）的德州公共事業委員會（Public Utility Commission）主席Peter Lake表示，他的機構和ERCOT在整個夏季都會非常謹慎的工作，預計下周溫度即將升高，德州人啟動空調時，他們需更多備用電源。

他與ERCOT臨時總裁Brad Jones在記者會上表示，他們將採取與德州電力市場歷年來背道而馳的運作方式，意即廉價電力為第一要務，可靠性為第二。

Lake說，監管機構計畫採取另一個關鍵步驟，是替可靠電力提供經濟激勵，德州人可能為此買單，但他並未公布相關細節。

有鑒於今年2月德州出現罕見冰風暴時，數百萬德州人在低於冰點的溫度下斷電數日，約702人死於這場風暴，ERCOT和PUC兩周內二次公開露面，對居民做出夏季供電穩定的保證。

德州 風暴 休士頓

上一則

榕城餐具公司大量餐館/家用廚具新貨到，歡迎選購！

下一則

美加非必要旅遊限制 延長1個月

延伸閱讀

花3000萬元自蓋3哩美墨邊界牆 共和黨金主找買主

花3000萬元自蓋3哩美墨邊界牆 共和黨金主找買主
市警局、縣警局、區警局…德州執法機構多 都有警察權

市警局、縣警局、區警局…德州執法機構多 都有警察權
德州今年已近9000人因新冠死 僅43患者完成疫苗接種

德州今年已近9000人因新冠死 僅43患者完成疫苗接種
滯留華府德州議員 第六人確診新冠

滯留華府德州議員 第六人確診新冠

滯留華府德州民主黨議員 第六人確診新冠

滯留華府德州民主黨議員 第六人確診新冠
Delta變種攻進白宮 德州民主黨議員赴華府成超級傳播者

Delta變種攻進白宮 德州民主黨議員赴華府成超級傳播者

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
X光掃描車體，偷渡客擠在狹窄的內層。(海關暨邊境保護局)

貨車怎樣夾帶偷渡客越界 邊防局X光掃給你看

2021-07-17 15:00
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
德州眾議會民主黨議員集體出走華府代價高。(KXAN畫面截圖)

德州民主黨集體出走華府 代價150萬元+五人染疫

2021-07-19 21:09

超人氣

更多 >
吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍

吳亦凡錄影到一半牽走未成年少女 Angelababy驚險解圍
失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國、日本領跑 美國衝進第三
腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅
Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰