監管機關：德州夏季供電穩定 電網足以承受極端氣候

德州電力監管機構公開表示，今夏供電可望充足。（AP）

休士頓 紀事報報導，德州 電力監管機構22日公開表示，德州的電力，可望在整個夏季都能保持穩定供電，且主要電網狀況良好，足以承受任何潛在的極端氣候。

負責監督德州可靠電力委員會(Electric Reliability Council of Texas，ERCOT）的德州公共事業委員會（Public Utility Commission）主席Peter Lake表示，他的機構和ERCOT在整個夏季都會非常謹慎的工作，預計下周溫度即將升高，德州人啟動空調時，他們需更多備用電源。

他與ERCOT臨時總裁Brad Jones在記者會上表示，他們將採取與德州電力市場歷年來背道而馳的運作方式，意即廉價電力為第一要務，可靠性為第二。

Lake說，監管機構計畫採取另一個關鍵步驟，是替可靠電力提供經濟激勵，德州人可能為此買單，但他並未公布相關細節。

有鑒於今年2月德州出現罕見冰風暴 時，數百萬德州人在低於冰點的溫度下斷電數日，約702人死於這場風暴，ERCOT和PUC兩周內二次公開露面，對居民做出夏季供電穩定的保證。