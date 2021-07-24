市警局、縣警局、區警局…德州執法機構多 都有警察權

哈里斯縣的第四區警長之下有600名以上的區警。(Harris Constable 4臉書)

移民到德州 的華人，對美國 的多重執法機構都覺得很難了解，市警局(Police Department)、縣警局(Sheriff's Office)、區警局(Constable's Office)的分野，連本地土生土長的也常搞不清楚。

如果你住在休士頓市，平常會碰到的警察 包括休士頓市警局的警員(police officer)，哈里斯縣警局的縣警(sheriff deputy)和縣分區的區警(constable deputy) ，這些執法人員都有相當大的公權力，如果被身穿制服的警察攔住，首先要以尊重的態度對待，不管是哪個單位的執法人員，以officer稱呼都恰當。警察執法時殺人的事件，很少是發生在華裔身上，主要是因為華裔對執法人員相當敬重。

從德州加入美國以來，每個縣份都設有警長(sheriff) ，時代演進到今天，警長已成為民選的官員，他們大多不親自執法，反而比較像政府官員，以管理縣警局人員和制定規章為主要任務。人口多的縣份，其下會分為縣分區(precinct) ，每個區都設有區警長(constable) 職位，由縣區的居民投票選出，這個官銜是英國殖民時期留下的。多數的區警是為法院執行任務的，譬如保障法庭的安全、遞送搜查令及逮捕令等。

德州有254個縣份，總共有超過760名區警長，所聘用的區警超過3000名。哈里斯縣(Harris County)有八個分區，第四分區和第五分區的區警長之下都各有600名以上的區警，是德州最大的兩個區警局。

市警局的局長通常是由市議會聘用，每當局長職位有空缺時，市議會公開發布召聘聲明，接受相關人士申請，然後市議會挑選最符資格的數人進行面談，最後給其中一人發聘書。