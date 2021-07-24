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天主教會又爆性醜聞 全美主教團秘書長閃辭

聖安東尼奧訊
天主教會高層領導又爆性醜聞，全美主教團秘書長辭職。(the Pillar網站)
天主教會高層領導又爆性醜聞，全美主教團秘書長辭職。(the Pillar網站)

天主教會高層領導又爆性醜聞，全美主教團秘書長20日(周二)辭職並立即生效，一群曾受神職性侵的倖存者，要求聖安東尼奧教區主教把額外12名神父列入性侵者名單。

早期的天主教神職人員可以結婚，到了12世紀因為教會財產遭侵吞的弊端，當時的教宗宣布要做神父(priest)的人必須守貞潔誓願，不可有任何性行為，包括兩名男子之間的性行為。這項規定固然有其效用，但也產生副作用，有些同性戀男子修道成為神職，既有受教徒尊崇的地位，又有一個鐵飯碗，還可以接近小男孩，以至於神父性侵兒童的事件層出不窮，美國各地的教區已被判賠至少數十億元補償受害者。

專門報導天主教會負面新聞的「棟樑」(the Pillar) 網站，20日上午宣布即將公開一項調查報導，內容是主教團秘書長伯洛爾蒙席(Monsignor Jeffrey Burrill)經常在同性戀者約會網站Grindr上，以匿名身分與同性戀男子聯繫，並約在同性戀酒吧見面，他用來做約會用途的行動儀器(mobile device) ，被追蹤出發信息的地點包括主教團辦公室、他的寓所以及外出開會的各地旅館。

伯洛爾蒙席知道大勢已去，當天自行遞上辭呈，主教團主席戈梅茲總主教(Archbishop Jose Gomez)立即接受他的請辭。多年前聖安東尼奧的聖瑪莉大學(St. Mary's University)爆發神父性虐學生的醜聞，性虐倖存者網路SNAP日前到聖安東尼奧教區的主教座堂前開記者會，要求賈西亞席勒總主教(Archbishop Gustavo García-Siller)把額外12名瑪莉會的神父也列入性侵者名單，並向聖瑪莉大學的校友發通知，把過去遭那些神父性侵的事件向總主教辦公室報告。

性侵 同性戀 美國

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