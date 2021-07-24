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少年打疫苗致心臟發炎 CDC：疫苗利大於弊

記者謝雨珊／綜合報導
CDC政府官員強調，打mRNA新冠疫苗的功效絕對是「利大於弊」。（歐新社）
CDC政府官員強調，打mRNA新冠疫苗的功效絕對是「利大於弊」。（歐新社）

目前美國已知有超過1200例可能接種莫德納 (Moderna) 及輝瑞 (Pfizer) 兩款疫苗，引發的青少年心臟疾病。聯邦疾病防治中心(CDC) 24日公告，將在mRNA新冠疫苗的輝瑞及莫德納，加註「可能造成心臟發炎」的警告，但有關案例相當罕見，CDC官員強調，打mRNA新冠疫苗的功效絕對「利大於弊」。

根據CDC數據指出，每百萬名12歲至17歲男子，在接種mRNA疫苗第二劑之後，約有56至69人出現心臟發炎的副作用，比其他年齡族群層的機率高。不過根據數據推算，這個族群打第二劑後，至少可避免5700人染疫、215人住院、71進入重症病房，以及2人因染疫而死。至於12歲至17歲女子接種第二劑後，出現心臟發炎的可能性較低，約只有8至10人。這個年齡層的女子打第二劑後，至少可避免8500人染疫、183人住院、38進入重症病房以及一人因染疫而死。施打疫苗亦可預防兒童患有多系統炎症綜合症(MIS-C)。目前每3200名的確診兒童，就有1人同時患有MIS-C。

CDC說，這些案例多數發生在30歲以下，男性比女性多些，通常在接種第二劑後的一周內發生，最典型的症狀是胸痛，此案例幾乎不會出現在50歲以上民眾。

CDC強調，引發心臟發炎的可能性非常罕見。最好保護自己的方法仍是打疫苗，呼籲年輕人盡快打疫苗。

疫苗 CDC 莫德納

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