郵政警察被廢武功 郵件竊案年增161%

美國郵政警察現在已經不能上街逮人。（美國郵政督察局）

美國郵政 總局（USPS）統計發現，2020年3月至2021年2月間，郵件竊案為29萬9020件，較前一年度同期增加161%。但弔詭的是，郵政總局卻下令限縮郵政警察 值勤範圍，現在只能在郵局範圍內巡守，不能再上街巡邏郵箱或保護郵差。

郵政警察協會（Postal Police Officer's Association）會長艾貝戈（Frank Albergo）受訪時表達強烈不滿。他說，從2020年8月起，郵政警察就被廢了武功，只能在美國郵政擁有的土地上走來走去，「這種執勤法，完全沒有道理啊」。

美國郵政警察的巡邏車。(檔案照)

艾貝戈強調，郵政警察跟其他執法人員一樣，都受過聯邦執法訓練、也能配槍，為何總局不讓他們上街巡邏、偵辦郵政相關案件。他還說，郵差遭到攻擊的事件越來越多，郵車也被入侵，郵箱還被撬開，放在門口的包裹還會被偷，「全都因為郵政警察只能在郵局內走來走去」。

艾貝戈指出，郵政警察才剛受完「犯罪繪構」（crime mapping）的訓練，每個郵箱裡也裝了蒐證器材，但是他們卻不能上街蒐集情報、偵辦案件，「根本就是浪費人力」。

負責郵政犯罪的美國郵政督察局（Postal Inspection Service）回應，郵政警察的權限並未限縮，在聯邦法規的許可範圍內，只是要是在美國郵政的土地上發生的案件，他們都可以管 ，而他們的首要任務就是保護郵局財產、人員與郵件，但不是聯邦認可的罪案偵辦人員。