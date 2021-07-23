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德州今年已近9000人因新冠死 僅43患者完成疫苗接種

編譯組／綜合報導 
德州2月至今，99.5%的死者都未接種疫苗。（KPRC）
德州2月至今，99.5%的死者都未接種疫苗。（KPRC）

德州衛生服務廳22日表示，今年2月至今，德州已有8787人死於新冠感染，但當中只有43人是已經完成疫苗接種的。意味著2月8日至7月14日間，99.5%的新冠死者都未接種疫苗，突破性（Breakthrough）感染後死亡的人僅占0.5%。 

衛服廳表示，完成接種的43名死者中，75%本來就有其他疾病，如糖尿病、心臟病、高血壓或慢性肺病。當中95%的人年齡大於60歲，多數是白人與男性。不過衛服廳強調，這些只是初步統計，未來還可能出現變化。 

以全部德州而言，自2020年3月疫情首度爆發以來，已有超過5萬人死亡，但是死亡率在疫苗逐漸普及後開始趨緩。德州大學體系的首席醫療官雷基（David Lakey）強調，接種完成還會死亡是出乎意料的事，但這也說明了，科學界早就知道的事，即沒有任何疫苗的防護力是百分之百。 

但雷基強調，雖然如此，接種還是能避免感染後演變成重症，或必須住院的情況。不過他也說，相對於德州總人口3000萬人來說，0.5%的死亡率已經算是很低很低了。 

除了德州，全美現下都面臨Delta病株的威脅。耶魯大學醫學院研究顯示，輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗對Delta病株的效力為88%，免於住院的比例為96%。莫德納（Moderna）的效力仍在分析中，但應該與輝瑞相仿。

德州 疫苗 輝瑞

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