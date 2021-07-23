哈里斯防疫等級重回橙色 縣長籲仍需戴口罩、快打疫苗

哈里斯縣長伊達戈22日宣布，新冠疫情提升到第二級橙色，儘量減少所有接觸(Minimize All Contacts)，並建議大家戴上口罩。（ABC）

德州 的防疫等級分為四級，哈里斯縣先前才剛由最高的第一級紅色，陸續降到第三級的黃色，但哈里斯縣長伊達戈22日宣布，該縣再次重回第二級的橙色，並強烈建議居民戴上口罩 ，因為Delta病株的威脅可能形成第四波疫情，該縣疫苗 接種率又低於50%，還加上每兩到三周確診率就會倍增、每五周加護病房(ICU)占床率就會翻倍，因此防疫等級必須提高。

第三級黃色指居民應保持警戒(Stay Vigilant)，第二級橙色則是盡量減少所有接觸(Minimize All Contacts)。但由於礙於州法規定，伊達戈無權下令強制戴口罩，只能「建議」大家戴口罩，因為有法定權力下達口罩令的州長艾伯特，日前已經表態不會強制戴口罩。但是她強調，住院病患90%都未完成接種。

陪同伊達戈出席的休士頓貝勒醫學院熱帶病學專家霍特茲（Peter Hotez）也說，在疫情肆虐下，還能撐這麼久還沒被傳染到新冠，只能說反對疫苗者的「運氣真好」，但Delta病株的感染力更強，當心「好運總有用完的一天」，因為住院病患真的幾乎都是自願選擇不接種的人。

ABC電視台報導，德州等南方各州，疫苗接種率普遍低於東北各州，因此對新一波的Delta病毒抵抗力更低。以德州而言，確診率已經高於10%，是今年2月以來的第一次；另外，全州平均接種率也只有43%，尤其有色人種與原住民尚未接種的比例偏高。