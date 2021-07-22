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國會暴亂者已死 指控案被撤銷

陳德安
35歲奧斯汀居民巴恩斯已在車禍中身亡，不必再受審。(司法部檔案照)
35歲奧斯汀居民巴恩斯已在車禍中身亡，不必再受審。(司法部檔案照)

【達拉斯訊】一名遭指控為國會暴亂者的德州民眾，控案被法院撤銷，理由是當事人已在車禍中身亡。1月6日國會暴動的重罪(felony)嫌犯中，第一位獲得認罪協議的38歲男子19日被判處八個月監禁，讓其他參與暴動的德州嫌犯心生震撼。

佛州坦帕(Tampa)居民哈吉肯斯(Paul Hodgkins)向辦案人員承認，1月6日那天他隨群眾進入國會並停留了15分鐘，但沒有破壞公物或攻擊警察，他是少數進入參議院議事廳的暴動者之一。哈吉肯斯被控一項「妨礙官方程序進行」(obstruction of official proceeding)重罪名，他被捕後隨即認錯，得到檢察單位提供認罪減刑(plea bargain)。

該項罪名的判刑規範(sentencing guidelines)是坐牢15-21個月，法官判決前先發布宣言，警告自覺有國家最高官員做靠山的人，也要知道法網恢恢，所以別被權謀者牽著鼻子走進甕中待斃。法官認為哈吉肯斯從一開始就深有悔意並與執法人員合作，最後只給了他8個月的刑期，但他還必須付2000元賠償國會大廈的損壞。

因暴動被捕者中以德州居民最多，其中還有些人是攜帶武器進入或襲擊警察，這些人被控的罪名嚴重得多，但許多嫌犯仍自認造反受憲法第一修正案言論自由所保障，拒絕接受檢方的認罪協議，這些人在庭審中如果被陪審團判決有罪，他們的刑期會長得很多。

不過有一名德州暴動者不必再擔心受審，華府聯邦地區法院日前收到附帶死亡證明的陳情書後，下令解除對35歲奧斯汀居民巴恩斯(Joseph Barnes)的控案。巴恩斯參加暴動後，被三名認識他的人向FBI舉報，其中一人是他在安德森高中(Anderson High School)時的同學，他被捕後遭控多項重罪名，面臨多年的刑期。

法庭文件指出，6月12日上午8時14分，巴恩斯騎著摩托車在環城360公路與西岸街(Westbank Drive)交口處闖紅燈，撞上一輛2015年份的銀色豐田Avalon轎車，巴恩斯當場傷重身亡，轎車司機受到輕傷，送醫治療後已恢復健康。

德州 警察 車禍

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