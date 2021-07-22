學童返校戴口罩？家長決定

學生上課戴不戴口罩？州長：家長決定。（KHOU）

德州 公立學校秋季班即將開學，學生返校上課時到底需不需要戴口罩 ？先前已經表態，不會再發布全州口罩令的州長艾伯特，21日訪問休士頓 時再次強調，現在已經不是政府說了算的時代，民眾每個人都該自己決定、自己負責，因此學童戴不戴口罩由家長決定。

艾伯特還說，事實證明，過去一年多以來，大家都選擇了對自己與家人最好的做法。不過他仍強調，完成新冠疫苗接種才是最保險的作法，因此大家都應該盡早接種，避免新冠一再蔓延。

聯邦政府與公衛專家都已經表達對Delta病株的擔憂，諸如聯邦疾管中心（CDC）、美國兒科學會（AAP）都認為，不管有沒有接種，學童到校上課都應該戴口罩。

而且，單以休士頓來看，德州防疫不容樂觀，住院人數在過去兩周增加了90%，恐怕預告第四波疫情將要來臨。德州醫療中心（Texas Medical Center）、休士頓衛理公會醫院（Houston Methodist）、赫曼紀念醫院（Memorial Hermann）的狀況都類似。

整體來說，艾伯特5月時簽發了行政命令，禁止領有德州經費的機關，規定強制配戴口罩，這項命令目前仍然有效。另一個問題是，12歲以下的孩童，原本預期秋季就能接種疫苗，但聯邦食藥局（FDA）已經宣布，或許要到冬季才能接種，因此這恐怕會讓低年級與幼兒園的家長更為擔心。