來自地獄的生物 醋蠍雨後出沒

下雨過後，德州大彎國家公園發現醋蠍蹤跡。（大彎國家公園社交媒體）

休士頓 紀事報報導，德州 大彎國家公園（Big Bend National Park）本周分享一張露營地附近遊客照片、一隻又名為 「陸地龍蝦」的醋蠍（vinegaroon），它被稱為「來自地獄深處的生物」 ，見到牠請遠離。

據大彎國家公園指示，醋蠍，是一種可從尾巴噴出酸液的「陸地龍蝦」(Land Lobster)。國家公園在社交媒體上寫著，「顯然這隻醋蠍正尋找食物和愛，我們不是嗎？」顯見在夏季的部分地區降雨之後，不僅會帶來洪水 和鮮花，也喚醒似乎來自地獄深處的生物。

醋蠍也被稱為「鞭蠍」（whip scorpions），以捕食其他昆蟲為食。他們可從尾巴上噴出「瞄準良好」的85%醋酸，這是該物種的防禦機制。此外，他們還有兩隻像極龍蝦的大鉗子。大彎國家公園在貼文中說，夏天的雨水，會引誘它們出洞穴。

所幸民眾在休士頓附近，應該不會見到它們。根據德州農工大學的常見昆蟲野外指南（Field Guide to Common Texas Insects），醋蠍最常見於德州西部地區，狹長地帶和德州南部也會現蹤。

若民眾碰巧在沙漠中發現醋蠍，應該不會有事，「除非碰巧惹惱它們」。與大多數珠形綱動物一樣，「最好將它們留在原處。」