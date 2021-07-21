休士頓樂廚家居旗艦店 開業

「樂廚家居」董事長武渠林歡迎顧客參觀旗艦店。（記者封昌明／攝影）

7月17日黃道吉時，休士頓「樂廚家居」(LeKITCHEN)旗艦店在糖城百佳超市內的門市部，舉行盛大的開業典禮，該公司董事長武渠林到場歡迎嘉賓，包括中國 人活動中心執行長楊德清、董事長彭梅，Décor Floor銷售總監何佳、維也納櫥櫃董事長孫自平，雅坤地板區域銷售總監Jacob、美南IT協會會長江岳等。

嘉賓先後賀詞，盛讚樂廚家居提供高質量的居家設施，一流質保和售後服務，並祝賀樂廚家居生意興隆。樂廚家居董事長武渠林向來賓介紹樂廚家居集研發、設計、生産、銷售、服務爲一體，營造精緻、智能、健康的家居環境的企業特徵，及在開業首月推出的優惠項目。樂廚家居提供各種高質量廚房及家居設備，和櫥櫃、枱面、地板等配套及産品。

開業典禮上進行剪綵儀式。随後武渠林董事長詳細介紹各式家居産品的性能、功效和質量，包括抽油煙機、天然氣 爐台、櫥櫃和地板，並贈送禮物給所有到場顧客。

武渠林為與僑胞共享開幕，特別舉開店酬賓禮，開業首月，樂廚家居給顧客四重驚喜：一，購買抽油煙機或蒸烤箱有機會抽免單大獎；二：購買抽油煙機，送價值$169蜂窩紋不粘鍋；購買蒸烤箱，送價值$109紫外線消毒刀架；三：購買抽煙機或爐台送超長質保：5年免費人工、10年免費更換零件、電機終身保修；四：掃碼添加客服微信，可獲贈精美廚房禮品。數量有限，送完爲止。

樂廚家居代理的強力抽油煙機是樂廚家居主打品牌，能夠迅速吸走升騰的油煙，為廚房營造無煙烹飪環境。它與高BTU配置天然氣爐台的強強組合，可以用大火力爆炒出中國味道，享受烹飪美食的樂趣。

除了口碑一流的抽油煙機外，樂廚家居還出售多種廚房器材，成為貼心的廚房伴侶。産品包括：蒸烤一體機堪稱烹飪神器，不但能勝任清蒸和烘焙的各種需求，還有蒸汽解凍、蒸氣發酵、高溫 蒸汽清潔的功能，一機多能，使用便捷，讓您輕松搞定一桌好菜。

蜂窩紋不粘炒鍋：耐磨耐高溫，持久不粘。紫外線消毒刀架：集消毒、烘乾、收納爲一體，99%殺菌率，即拿即用無需再洗，方便、健康、實用。

樂廚家居提供上門安裝服務，保證品質，服務貼心，為客戶打造完美廚房。樂廚家居旗艦店位於糖城6號公路旁百佳超市内收銀枱對面，地址：3412HWY6，Ste.M，Sugar Land。電話：832-328-3157；網站：www.lekitchen.com