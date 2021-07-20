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德州議員出走華府代價高 花費150萬

編譯組／綜合報導
(KXAN畫面截圖)
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德州60多名民主黨籍州議員，為阻擋共和黨支持的一項限制性投票新法案通過，集體搭乘私人包機「出走華府」。對此德州共和黨眾議員Armando Walle告訴NBC，他們出走的行為，代價約150萬元。

這批出走華府的德州議會成員，有五人在旅途中染疫，他們分兩次包機抵達華府，將停留至8月7日會議結束，「技術性」剝奪德州眾議會法定人數。

Walle說，私人包機花費超過10萬元，剩下大部分是食宿和交通等費用。

包機的費用將由眾議會民主黨連線（State House Democratic Caucus）支付，個別議員已用信用卡支付帳單。

根據德州論壇報，議員們住在華盛頓的廣場酒店（Plaza Hotel），房價每日189元起。

墨西哥裔立法連線（Mexican American Legislative Caucus）也使用現有資金支付部分費用，成員們堅持並未使用納稅人資金。

但共和黨人表示，前往首都讓納稅人付出代價。他們認為，一個月特別會議的費用約100萬元，但因民主黨這種作法，屆時將不會通過任何法案。

上週，眾議會議長Dale Phelan表示，他在杜勒斯機場（Dulles Airport）安排一架包機待命，希望將立法者帶回奧斯汀。

Phelan說，「我要求我們在華府的同事立即確認座位返回奧斯汀。」他說，「他們將為這種政治操作付出代價。」

他還要求月薪600元的議員，退回會議期間每天221元津貼。

Walle說，民主黨正接受個團體捐款，至今已收到大約25萬元。

而在華府期間，民主黨遊說他們國會同事通過聯邦投票權立法，並計劃於本週舉行視訊會議，表達他們對共和黨投票措施的反對意見。

德州 民主黨 華府

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