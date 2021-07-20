我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

芝加哥名店「老四川」讓德州人開胃

記者封昌明／休士頓報導
老四川創始人胡曉軍（左三）在店內盛情接待李雄（左四）、多位華人社區僑領蒞臨。 （記者封昌明／攝影）
老四川創始人胡曉軍（左三）在店內盛情接待李雄（左四）、多位華人社區僑領蒞臨。 （記者封昌明／攝影）

來自芝加哥的中餐美食「老四川」在凱蒂(Katy)的分店熱鬧開張，老四川的創始人胡曉軍7月18日主持休士頓凱蒂分店開幕儀式，廣邀西南管理區主席李雄、心臟科醫生豐建偉及各大同鄉會會長與多位政商名流，共同見證老四川跨足休士頓的第一家店，看準未來德州地區人口的增長，他們還將陸續在德州開出10家店，希望能將他獨創的一些美食與德州地區民享。

曾被權威美食網站The Daily Meal推出「全美最佳中餐前十強」排行榜（America's10 Best Chinese Restaurants），位在芝加哥市中心的「老四川」（LaoSze Chuan）餐廳榮登全美第一。此項排行榜以正宗中餐口味為主要評比標準，並考慮入選中餐館在當地的知名度與受歡迎程度等因素。

The Daily Meal 在評價老四川餐館時表示，老四川的川菜以辣味十足、口感強烈為特色，讓老四川獲得《芝加哥論壇報》「三叉級」推荐，更榮登世界美食紅寶書「米其林美食推薦」（Bib Gourmand）。老四川的麻婆豆腐、香辣仔雞、孜然羊肉、回鍋肉等經典，還有老四川特色菜比如三椒雞丁，甜、脆、多汁的口味，會讓顧客還想再光。

老四川「鴛鴦火鍋」傳統菜，已被芝加哥ABC7電視台評為最佳菜式，傳統川菜「樟茶鴨」則同時被《ChicagoMagazine》、《DailyHerald》相關欄目列入芝加哥「最佳菜式」。老四川的自創菜「碎肉酥茄子」，也有《芝加哥論壇報》的美食專欄記者來「取經」。老四川推出的流行菜「菜根豆腐」、「三色豆干」等，美國最權威的廚師專業雜志《Plate》隨後推出專文介紹。

老四川（www.laoszechuanusa.com）主席，大芝加哥地區華僑華人聯合會名譽主席胡曉軍，2015年被美國流行美食《每日一餐》譽為全美國中餐第一名， 2018年被美國主流媒體熱播，年輕的全美最佳中餐廳，常年被CNN推祟，其中樟茶鴨、香仔雞等列為最佳芝加哥地標菜，經常接受四川廣播電視及報紙採訪報導。

胡曉軍事業有成且熱心公益，長年組織和贊助社區規模活動，積極宣傳當地僑社，提高華人的影響和凝聚力，在芝加哥發起四川賑災，並配合姚明基金會為四川汶川和雅安地震賑災籌款，援建四川彭州北君平中學和四川青川清溪小學，並發起籌建長期教育基金。

恆豐銀行前資深總裁楊國貞（左）與Jennifer周開心合影。（記者封昌明／攝影）
恆豐銀行前資深總裁楊國貞（左）與Jennifer周開心合影。（記者封昌明／攝影）
主持人卿梅為川渝同鄉會會長，熱情擔任主持人，迎嘉賓。（記者封昌明／攝影）
主持人卿梅為川渝同鄉會會長，熱情擔任主持人，迎嘉賓。（記者封昌明／攝影）
進入大廳，烤鴨火爐就在眼前，香味撲鼻。（記者封昌明／攝影）
進入大廳，烤鴨火爐就在眼前，香味撲鼻。（記者封昌明／攝影）
鑼鼓喧天祥獅獻瑞，「老四川」的凱蒂店慶開幕。（記者封昌明／攝影）
鑼鼓喧天祥獅獻瑞，「老四川」的凱蒂店慶開幕。（記者封昌明／攝影）

芝加哥 美食 美國

上一則

北卡24日房屋翻新投資講座

下一則

亞城線上座談 分享金融科技新趨勢

延伸閱讀

德州民主黨集體出走華府 代價150萬元+五人染疫

德州民主黨集體出走華府 代價150萬元+五人染疫
貝佐斯高調 為德州小鎮帶來「太空旅遊」

貝佐斯高調 為德州小鎮帶來「太空旅遊」
效法德州州議員 葛理漢：若民主黨硬推基建 我會出走

效法德州州議員 葛理漢：若民主黨硬推基建 我會出走
會見德州染疫議員後 賀錦麗急就醫？白宮回應了

會見德州染疫議員後 賀錦麗急就醫？白宮回應了
德州「天降鈔票」小鎮 中美虛擬幣挖礦公司搶進

德州「天降鈔票」小鎮 中美虛擬幣挖礦公司搶進
一度以為毒氣恐襲 德州六旗樂園硫酸外洩百人不適

一度以為毒氣恐襲 德州六旗樂園硫酸外洩百人不適

熱門新聞

26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
亞洲鯉魚被視為破壞五大湖生態的殺手。(本報檔案照片)

抗擊仇恨亞裔 五大湖生態殺手「亞洲鯉魚」悄悄改名

2021-07-16 12:59
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
凡賽斯豪宅改裝的高級飯店Villa Casa Casuarina Hotel，14日下午傳出兩死命案。(訂房網hotels.com截圖)

時尚大師凡賽斯遭槍殺24周年前夕 2男離奇陳屍當年凶宅

2021-07-14 18:56
設有室內籃球場的皮朋豪宅，將開放給公眾預約住宿。(airbnb官網)

1晚只要92元 NBA傳奇球星豪宅過夜體驗22日開搶

2021-07-14 13:04
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准