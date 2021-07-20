芝加哥名店「老四川」讓德州人開胃

老四川創始人胡曉軍（左三）在店內盛情接待李雄（左四）、多位華人社區僑領蒞臨。 （記者封昌明／攝影）

來自芝加哥 的中餐美食 「老四川」在凱蒂(Katy)的分店熱鬧開張，老四川的創始人胡曉軍7月18日主持休士頓凱蒂分店開幕儀式，廣邀西南管理區主席李雄、心臟科醫生豐建偉及各大同鄉會會長與多位政商名流，共同見證老四川跨足休士頓的第一家店，看準未來德州地區人口的增長，他們還將陸續在德州開出10家店，希望能將他獨創的一些美食與德州地區民享。

曾被權威美食網站The Daily Meal推出「全美最佳中餐前十強」排行榜（America's10 Best Chinese Restaurants），位在芝加哥市中心的「老四川」（LaoSze Chuan）餐廳榮登全美第一。此項排行榜以正宗中餐口味為主要評比標準，並考慮入選中餐館在當地的知名度與受歡迎程度等因素。

The Daily Meal 在評價老四川餐館時表示，老四川的川菜以辣味十足、口感強烈為特色，讓老四川獲得《芝加哥論壇報》「三叉級」推荐，更榮登世界美食紅寶書「米其林美食推薦」（Bib Gourmand）。老四川的麻婆豆腐、香辣仔雞、孜然羊肉、回鍋肉等經典，還有老四川特色菜比如三椒雞丁，甜、脆、多汁的口味，會讓顧客還想再光。

老四川「鴛鴦火鍋」傳統菜，已被芝加哥ABC7電視台評為最佳菜式，傳統川菜「樟茶鴨」則同時被《ChicagoMagazine》、《DailyHerald》相關欄目列入芝加哥「最佳菜式」。老四川的自創菜「碎肉酥茄子」，也有《芝加哥論壇報》的美食專欄記者來「取經」。老四川推出的流行菜「菜根豆腐」、「三色豆干」等，美國 最權威的廚師專業雜志《Plate》隨後推出專文介紹。

老四川（www.laoszechuanusa.com）主席，大芝加哥地區華僑華人聯合會名譽主席胡曉軍，2015年被美國流行美食《每日一餐》譽為全美國中餐第一名， 2018年被美國主流媒體熱播，年輕的全美最佳中餐廳，常年被CNN推祟，其中樟茶鴨、香仔雞等列為最佳芝加哥地標菜，經常接受四川廣播電視及報紙採訪報導。

胡曉軍事業有成且熱心公益，長年組織和贊助社區規模活動，積極宣傳當地僑社，提高華人的影響和凝聚力，在芝加哥發起四川賑災，並配合姚明基金會為四川汶川和雅安地震賑災籌款，援建四川彭州北君平中學和四川青川清溪小學，並發起籌建長期教育基金。