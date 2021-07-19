一度以為毒氣恐襲 德州六旗樂園硫酸外洩百人不適

當地消防車在六旗園區內為沾染到化學氣體的遊客沖刷身體。(NBC畫面截圖)

click2houston.com報導，「六旗」（Six Flags）集團所屬、位在大休士頓 地區的「暴風港水花城」 （Hurricane Harbor Splashtown）水上遊樂場，17日下午發生化學氣體外洩事件，100多人不適接受治療。

該遊樂場已遭當地政府關閉進行調查。調查人員初步認為，該氣體為某種漂白劑和硫酸混合物。

當天消防人員於下午2時30分左右抵達現場，調查人員稱，事故發生在兒童泳池區，一名救生員首先出現症狀，不久之後，包括兒童在內許多人都感不適。

哈里斯(Harris)縣消防局辦公室稱，該事件中有31人被送往醫院，55人拒絕送醫。官員稱，受影響的人被允許離開公園之前已逕行評估處理。

官員稱，大多數人都出現輕微的皮膚和吸入刺激。一名三歲兒童緊急送醫後情況穩定，一名婦女在評估期間分娩，情況良好。一名受害女童父親Steven Morris說「我以為我們受到恐怖份子的毒氣攻擊」。

截至18日上午，在赫爾曼紀念醫療系統（Memorial Hermann medical system）治療的28名患者均已出院，情況良好。

該遊樂園 在一份聲明中表示，隨著該起事件調查持續進行，遊樂園18日、19日仍關閉。初步調查結果表明，公園的一個小型室外區域有爭氣釋放，且很快消散。

聲明中指出，「我們正和哈里斯縣公共衛生官員與第三方專家合作，確定事件發生原因，當我們確認安全後，遊樂園將重新開放。據我們了解，所有受影響的客人與團隊成員均已返回家中。」

調查人員指出，控制水上樂園化學品系統並未發出任何警報或數據。