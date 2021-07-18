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首例 參與國會暴動 1家5口全被逮

奧斯汀訊
湯瑪斯孟家的車拉了一輛拖車和自製的告示牌。(Thomas Munn臉書／WGN9)
湯瑪斯孟家的車拉了一輛拖車和自製的告示牌。(Thomas Munn臉書／WGN9)

德州在1月6日國會暴動中又創新紀錄，13日(周二)鍋柄地區伯格市(Borger)一家五口被聯邦執法單位逮捕，這是父母子女全家參與的第一例。

參加國會暴動被捕的人已超過500，有不少是夫妻檔、情侶檔、同胞黨或一名家長加上一名子女的搭檔，但是全家一起參加遭逮的還沒見過，直到13日孟氏一家五口被捕為止。孟家的家長湯瑪斯孟(Thomas Munn，54歲)去年12月開始在臉書上宣稱要去華府抗議，並徵召朋友們同去力挺川普：「美國總統邀請您1月6日在華府現身」。

　法庭文件指出，1月5日湯瑪斯孟在旅途中放了一張照片在臉書上，他們家的車拉了一輛拖車，拖車上有一張自製的告示牌：「D.C. Bound We are Q」(前往華府，我們是Q) ，Q代表他們是匿名者Q(QAnon)陰謀論團體的追隨者。檢方指出，湯瑪斯孟1月6日下午2時25分帶著妻子Dawn(55歲)、女兒Kristi(29歲)和Kayli(18歲)以及兒子Joshua(24歲) ，從一面破窗爬進國會大廈，他們並且合拍了照片，照片成為控罪的證據。

他們在臉書上放的發文也成為控罪證據的一部分，譬如Dawn Munn在暴動當天給朋友送了不只一次臉書訊息：「我們已闖進了國會」。Joshua Munn給他的朋友Joel送臉書訊息，指出自己從窗戶爬進國會大廈，並說感覺「super cool」(超級酷)。

聯邦調查局FBI發布了一些他們的照片後，得到民眾密報檢舉，調查人員得到了初步身分資訊，接著與孟家子女過去的三名老師面談，確認照片裡的暴動參與人確實是孟家的父母和三名子女，然後取得逮捕令將他們繩之以法；Joshua Munn當天人在威斯康辛州梅爾羅斯市(Melrose)，但FBI一直在追蹤他，他沒有成為漏網之魚。

臉書 華府 FBI

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