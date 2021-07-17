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賴清陽地產團隊 擬再買旅館

記者封昌明／休士頓報導
賴清陽律師（右一）、賴李迎霞（前排右二）、葉德雲（左一）等共同參觀位在10號公路旁的希爾頓連鎖品牌旅館。（記者封昌明／攝影）
賴清陽律師（右一）、賴李迎霞（前排右二）、葉德雲（左一）等共同參觀位在10號公路旁的希爾頓連鎖品牌旅館。（記者封昌明／攝影）

由賴清陽律師領銜的投資團隊，趁著今年旅館業景氣低迷，大批旅館急欲出售的情勢下，已經在休士頓及奧斯汀等地區購入4家國際級的連鎖旅館，由於他們精準的出手，在短期間內已見獲利，因而吸引了多位同業及新的投資方加入，團隊規模日漸龐大，資金也源源不絕湧進，7月16日再度聯袂前往10號公路旁希爾頓旗下的連鎖品牌Homewood Suite的旅館考察，準備再度出手。

賴清陽表示，這家旅館的出售方式有別於其他的旅館，是真的經營困難而出售，他們是以低價購入，再斥巨資裝修，以拍賣的方式向全美招商，據了解近半年來在休士頓地區有很多旅館都是採用這種方式出售，已經在休士頓地區旅館業創造出高價成交的紀錄，顯示德州本地人出價意願都不若紐約或加州等大都會地區來的投資客。

賴清陽有意將他經營旅館的經驗傳承給下一代，所以當日的參訪偕同夫人萬豪酒店業主李迎霞、旅館管理公司賴賢安、旅館公會理事長葉德雲等投資團隊共同前來取經，希望在疫情尚未完全消散前，採用網上拍賣的方式，讓華人的旅館業者可以有一個參考。

在今年2月才剛購入的兩家萬豪酒店連鎖品牌酒店Residence Inn及Courtyard，賴清陽指出，目前都已獲利，讓他們投資團隊對未來的旅館經營都深具信心，而最近才過完戶的奧斯汀Holiday Inn Express及Candlewood等兩家知名品牌連鎖旅館，在他們接手後，目前幾乎天天客滿，主因是當地有蘋果等大型科技廠的進駐，各項工程都在如火如荼的進行中，對住的需求頗殷，旅館業者大部份也都能發一點小財。

旅館 投資 休士頓

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