美南銀行頒發獎學金 5位得主分區領獎

董事長李承穗（左）、執行總裁Mark Simmons（右）與兩位獎學金得主David- Michael Ross(左二)和Odanis Serrano(右二)合影。（美南銀行公關室副總裁Ling Chuang提供)

14日（周三）上午10時，美南銀行第16屆「美南清寒學生獎助學金」頒獎儀式於位在休士頓中國 城百利大道總行二樓大廳舉行，董事長李承穗、執行總裁Mark Simmons、董事Ed Malmgren等人均出席，勉勵和期許他們在未來的大學學習生涯和人生規劃上更上一層。

2020年受疫情 影響，去年第15屆美南獎助學金頒獎改以視訊舉辦。今年隨著疫情趨緩，頒獎儀式恢復以往的現場頒發。五位獲獎者中位Odanis Serrano和David- Michael Ross在家人和朋友陪同下參加頒獎儀式，場面溫馨感人。獎學金另外三位獲獎者，居住在北達拉斯Allison Chen，董事會考慮車程因素，將就近在美南銀行達拉斯區域分行於7月22日（周二）下午由總裁Mohammad Younus 代表負責頒贈。而 Mackenzie Gholson因與家人到外州訪親無法到場。Luis Cunemo則需利用暑期打工賺取學費特別告知請假。

董事長李承穗（左）、執行總裁Mark Simmons（右）合影。（美南銀行公關室副總裁Ling Chuang提供)

儀式中，董事長李承穗分別和到場兩位學子就他們的大學專業取向給予建言和經驗分享。

得獎學子中Odanis Serrano的母親特別向董事長李承穗表達感謝。她說，美南銀行所舉辦的「美南清寒學生獎助學金」對於孩子非常具有鼓勵性和幫助。當兒子告訴她收到銀行通知獲得獎學金時，這份喜悅和驚喜是無法形容，更是他們自疫情以來讓全家感到欣慰和驕傲的事。David- Michael Ross的家人則表示，能夠參與，見證孩子獲獎是具有特別的義意。

「美南獎學金」設立於2005年，由美南銀行董事會發起成立，其目的為表彰獎勵優秀清寒應屆高中畢業生，期許借此獎學金獎助弱勢族群學子，資助他們部分大學費用，和爭取大學優先錄取資格和成為所有學生取得優異成績的動力，為社會培養未來專業人才。「美南獎學金」成立至今已獲界僑團人士肯定與支持。