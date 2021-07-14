我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

1年換3職 視覺設計師王凱寧事業步步高

記者王若然／專訪
王凱寧和她的作品。（王凱寧提供）
王凱寧和她的作品。（王凱寧提供）

2020年對很多人來說是艱難的一年，不少人失去工作，留學生找工作也成了大難題。疫情摧毀了很多人的生活，卻擋不住努力的人前進的腳步。來自中國上海的留學生王凱寧（Kaining Wang）去年5月畢業，卻順利進入美國知名動畫公司Rick and Morty工作，現在她又將在臉書的VR遊戲團隊工作。畢業剛滿一年裡不斷轉換跑道，事業更上一層樓。

王凱寧說，去年畢業時正值疫情，連畢業設計、作品展示都改成線上舉辦。疫情給畢業找工作的她確實帶來挑戰。當時只有放平心態，盡所有努力，把自己做到做好，剩下的就讓老天來決定。

王凱寧從3、4月就開始投簡歷。與大多數畢業生一樣，她說，當時給不下50家公司發電子郵件。得到回覆的可能只有十幾家，而最後能拿到面試機會的只有個位數，最後成功應聘上的只有一兩家。

王凱寧說，她覺得很幸運，因為動畫行業其實受疫情影響沒有那麼大，很多時候可以在家工作。但對她來說，遠程與團隊協調剛開始是個挑戰，剛進入公司需要一個熟悉過程，她就列出清單，確保不會落下需要溝通的事情。

王凱寧在Rick and Morty公司工作幾個月後，進到華納兄弟動畫公司擔任視覺發展和背景填充一職。現在她又將進入臉書的VR遊戲團隊工作。對於未來規劃，她表示，現在只想好好學習業內流程，積攢經驗，未來想開自己的工作室。

王凱寧2014年來美留學讀本科，在有設計界「哈佛」之稱的羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）學習動畫。兩年後，她發現更喜歡遊戲、影視業的動畫設計，就轉學到巴沙迪那藝術中心（Pasadena Art Center）學習娛樂設計。

在美國學習和工作過程中，王凱寧逐漸變得願意表達、展示自己。她說，這一點很重要。很多華人都習慣悶聲做事，比較害羞，但國際生在美國找工作，要懂得表達才行。另外找工作時要有耐心，有的公司不會立刻就回覆。

王凱寧說，近年來在美國視覺藝術界有越來越多華人參與，這是好事情。這一行的種族也更多元化，每天都有新想法出來。她認為，國際生留學美國，最重要的是興趣。做自己喜歡的事情才會有源源不斷的動力。她當時出國時，也申請過綜合性大學，但是因為對動畫的熱愛，還是選擇了藝術專業的大學。父母剛開始也很不理解，但後來逐漸開始支持她。

王凱寧還曾獲得第59屆洛杉磯插畫師協會（Society of Illustrator of Los Angeles），年度插畫娛樂及視覺藝術專業銅獎。在「藝術影響」（Infected by Art）的徵集比賽中，她的作品也被收錄在年度最新一期書籍裡。

王凱寧。（王凱寧提供）
王凱寧。（王凱寧提供）

美國 疫情 華人

上一則

線上太極教學 17日免費上課

下一則

萵苣貨車不夠冷 害119偷渡客露餡

延伸閱讀

準備打持久戰 中國被拒簽留學生將告美國政府

準備打持久戰 中國被拒簽留學生將告美國政府
教育新趨勢 足不出戶 啟動百世（Animath）教育同步教學

教育新趨勢 足不出戶 啟動百世（Animath）教育同步教學
港堵Delta下禁飛令 英留學生趕末班機

港堵Delta下禁飛令 英留學生趕末班機
畢業碰上疫情 視覺設計師王凱寧1年換3職步步高

畢業碰上疫情 視覺設計師王凱寧1年換3職步步高
美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可

美大學要求返校先接種 台留學生驚覺AZ疫苗不被認可
「夜車」角逐奧斯卡動畫短片 台灣特色登國際

「夜車」角逐奧斯卡動畫短片 台灣特色登國際

熱門新聞

近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
26歲土耳其健美小姐德妮茲薩皮納這身打扮被禁止登機。(CBS DFW)

輕裝打份像「裸體一般」 比基尼冠軍網紅上不了飛機

2021-07-12 20:03
根據金融網站Bankrate最新出爐的「2021年全美最佳及最差退休州」排行榜，喬治亞州高居最佳退休州首位。圖為喬州薩凡納(Savannah)。(Getty Images)

全美最佳退休州 喬州奪冠 佛州名列第二

2021-07-09 15:35
座落在離鄉灣的半成屋。（Fort Worth Star-Telegram／洛培茲提供）

房子蓋一半稱物料漲追加6萬元 建商片面毀約停工

2021-07-12 12:10
遭指控歧視的汽車修護廠。(FOX26畫面截圖)

曾被指帶病毒又要求戴口罩 德州男子不滿：我是越裔

2021-07-12 18:27
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過

家常煎蛋「加這1料」變超好吃 網友驚：從沒看過
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁