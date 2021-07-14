1年換3職 視覺設計師王凱寧事業步步高

王凱寧和她的作品。（王凱寧提供）

2020年對很多人來說是艱難的一年，不少人失去工作，留學生找工作也成了大難題。疫情 摧毀了很多人的生活，卻擋不住努力的人前進的腳步。來自中國上海的留學生王凱寧（Kaining Wang）去年5月畢業，卻順利進入美國 知名動畫公司Rick and Morty工作，現在她又將在臉書的VR遊戲團隊工作。畢業剛滿一年裡不斷轉換跑道，事業更上一層樓。

王凱寧說，去年畢業時正值疫情，連畢業設計、作品展示都改成線上舉辦。疫情給畢業找工作的她確實帶來挑戰。當時只有放平心態，盡所有努力，把自己做到做好，剩下的就讓老天來決定。

王凱寧從3、4月就開始投簡歷。與大多數畢業生一樣，她說，當時給不下50家公司發電子郵件。得到回覆的可能只有十幾家，而最後能拿到面試機會的只有個位數，最後成功應聘上的只有一兩家。

王凱寧說，她覺得很幸運，因為動畫行業其實受疫情影響沒有那麼大，很多時候可以在家工作。但對她來說，遠程與團隊協調剛開始是個挑戰，剛進入公司需要一個熟悉過程，她就列出清單，確保不會落下需要溝通的事情。

王凱寧在Rick and Morty公司工作幾個月後，進到華納兄弟動畫公司擔任視覺發展和背景填充一職。現在她又將進入臉書的VR遊戲團隊工作。對於未來規劃，她表示，現在只想好好學習業內流程，積攢經驗，未來想開自己的工作室。

王凱寧2014年來美留學讀本科，在有設計界「哈佛」之稱的羅德島設計學院（Rhode Island School of Design）學習動畫。兩年後，她發現更喜歡遊戲、影視業的動畫設計，就轉學到巴沙迪那藝術中心（Pasadena Art Center）學習娛樂設計。

在美國學習和工作過程中，王凱寧逐漸變得願意表達、展示自己。她說，這一點很重要。很多華人 都習慣悶聲做事，比較害羞，但國際生在美國找工作，要懂得表達才行。另外找工作時要有耐心，有的公司不會立刻就回覆。

王凱寧說，近年來在美國視覺藝術界有越來越多華人參與，這是好事情。這一行的種族也更多元化，每天都有新想法出來。她認為，國際生留學美國，最重要的是興趣。做自己喜歡的事情才會有源源不斷的動力。她當時出國時，也申請過綜合性大學，但是因為對動畫的熱愛，還是選擇了藝術專業的大學。父母剛開始也很不理解，但後來逐漸開始支持她。

王凱寧還曾獲得第59屆洛杉磯插畫師協會（Society of Illustrator of Los Angeles），年度插畫娛樂及視覺藝術專業銅獎。在「藝術影響」（Infected by Art）的徵集比賽中，她的作品也被收錄在年度最新一期書籍裡。