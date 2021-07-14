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無證持槍新法引憂 安全講座爆滿

記者封昌明／休士頓報導
9月1日起德州不需許可證就能持槍，這場座談會吸引滿場的聽眾。（記者封昌明／攝影）
9月1日起德州不需許可證就能持槍，這場座談會吸引滿場的聽眾。（記者封昌明／攝影）

德州議會已經通過自9月1日起，允許21歲以上、未被禁止擁槍的德州民眾無須申請許可證，就能在公共場合攜帶手槍，很多華人看到這個消息後都很緊張，深怕從此德州將陷入槍林彈雨之中。由華人經營的Night Fox Arm槍店7月11日在該店教育訓練中心，邀請多位具有法律及專業背景的專家為民眾舉行座談會，吸引了許多關心此一議題的華洋民眾到場聆聽。

目前擁有兩家保安公司的講師Jonathan 史現身說法表示，他們是此一法案的支持者，德州政府取消槍證的規定，並不代表取消了帶槍者需要了解相關法律的責任，責任還是屬於持槍者。在全美來說，德州是第21個取消持槍許可證的州，從沒聽說其他州有治安敗壞的問題，因為持槍是美國憲法保障人民的權利的重要法案之一。

擁有一張攜槍許可證還是有一些好處，Jonathan指出，比如在美國國內搭飛機，槍枝可以托運，只是槍和子彈要分開用盒子存放即可，在Check In的時候在櫃檯填一些表格即可，如果沒有許可證想這麼做，是會有一些麻煩，德州的攜槍可證在全美37個州都可以適用。

Jonathan呼籲，雖然9月1日起民眾可以無許可證公開佩槍，但依他的保安經驗，隠密帶槍，較能保護自己，你若公開帶槍，在某些場合，很可能淪為歹徒攻擊的目標，第一個受傷的可能就是曝露槍枝的人。

Jonathan提醒民眾注意，新法實施後，並不是所有場合都能帶槍進去，例如：學校、投票所、法院、賽馬、賽狗場、在機場過了安檢的區域、酒吧（有51%的地方酒吧）、職業運動賽、活動、監獄、醫院、養老院、精神病院、任何政府單位在開會的地方。

具有國際保安經驗的Jonathan(右一）帶著學員實地演練槍枝安全的各種技巧。（...
具有國際保安經驗的Jonathan(右一）帶著學員實地演練槍枝安全的各種技巧。（Jonathan史提供）
專業的華人教練帶領學員到靶場打靶。（Jonathan史提供）
專業的華人教練帶領學員到靶場打靶。（Jonathan史提供）

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