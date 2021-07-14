防疫不妨藝 僑委會邀你K歌領獎金

【休士頓 訊】僑委會為鼓勵全球僑校學生藉由傳唱華語、閩南語及客語等歌曲，強化華語文學習動機、認識及體驗臺灣流行音樂文化，特別舉辦「全球僑校學生暨僑生華語歌唱大賽」，透過手機App 系統就可參加初賽及地區複賽，不受疫情影響。競賽全程採線上方式辦理，總決賽將以參賽影片評審，並進行網路直播，向全球觀眾展現才華。僑委會歡迎喜歡唱歌的同學一起來學華語、唱好歌。

僑委會歡迎美南地區年滿12歲至24歲青(少)年學生報名參加，請向所就讀中文學校申請參賽識別碼，上網註冊報名並下載App「美華卡拉吧」後登入，演唱歌曲上傳即可進行評分。海外線上初賽，即日起至8月4日，本階段將由比賽系統標準評分，入圍名單由僑委會於8月7日前在活動網頁公布。

總決賽第一名可獲得3600美元，除了華語獎前三名及三名優選之外，特別增設「最佳閩南語歌曲表演」獎及「最佳客語歌曲表演」獎，鼓勵同學演唱閩南語及客語歌曲，認識台灣 優美的本土語言。詳細參賽辦法及規則說明請登入活動官網（https://www.singhuayu.tw）查詢，也歡迎電洽休士頓華僑文教服務中心(電話:713-789-4995#106李小姐)。

比賽流程教學影片及App下載：https://www.singhuayu.tw/process