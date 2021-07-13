友善海豚受傷了 專家籲民眾保持距離

國家海洋與大氣管理局呼籲民眾應該與海豚保持距離。(NOAA網頁)

【基督聖體市訊】一年多前德州 東南部海岸邊出現一隻個性外向的海豚，牠和人類親密互動的視頻在網路瘋傳，引來更多民眾接近，動物專家為牠的安全深感憂慮。

一年多以前，這隻海豚游進北帕德雷島(North Padre Island)的運河中，驚奇的民眾拍照放上社交媒體，而牠並不怕人，反而很喜歡與人類互動，這隻海豚的家是在基督聖體市南邊的海域，網友給牠取名叫「友善海豚」(friendly dolphin)。很多人看到視頻以後趨之若鶩，特別遠道來北帕德雷島找尋牠的蹤跡，有些人跳進水中與牠一起游泳 ，有人帶魚來餵牠，有人伸出手撫摸牠，甚至還有人騎在牠背上乘風破浪，牠似乎非常喜歡受到矚目。

不過最近出現的視頻上，海豚身體左側可以看到有明顯的外傷，可能是被機動船的螺旋槳打中了。國家海洋與大氣管理局(NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)指出，民眾應該跟這隻海豚保持距離，當野生動物變得不怕人的時候，牠的安全會受負面影響，除了會被有惡意的人捕捉、侵襲之外，牠還會主動向船隻接近，這樣被船撞死或被螺旋槳打傷的事件很容易發生。

NOAA與海洋哺乳動物組織現在希望能夠就近檢查海豚的傷勢，提供牠醫療上的救助。另外，NOAA的執法辦公室(Office of Law Enforcement)將開始取締違規行為，每張罰單的金額少則100元，多則250元，該局鼓勵民眾舉報違規者，報案熱線電話是(800) 853-1964。