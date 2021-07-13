保守派大會 川普支持度高

川普與許多共和黨領袖出席上周末在達拉舉行的保守政治行動大會。(CPAC臉書)

【達拉斯訊】德州是紅色州中影響力最大的，保守勢力的大規模活動現在喜歡在德州舉辦，上周末在達拉斯舉行的保守政治行動大會CPAC，川普 與許多共和黨領袖出席發言。

非常保守的人士被稱為極右派，他們喜歡維持既有的傳統，不願意社會出現變革，每年暑假舉辦的CPAC，是這些人聚集申訴保守訴求的重要會議。華盛頓郵報指出，過去CPAC最在意的主題可用三個G來代表：God(神) 、Guns(槍) 、Gays(同性戀者) ，但這次會議的主題可用三個V來代表：Vaccine derangement(疫苗 紊亂) 、Validation of white racial innocence(白人種族清白驗證) 、Valorization of insurrectionists(對暴亂者稱許)。

川普在這些人的眼中仍是美國救星，他11日(周日)在冗長發言時再度強調2020年的總統大選被拜登 偷走，並且表示1月6日進入國會的人都是和平份子，與會發言的人也都附和他的謊言，譬如阿拉巴馬州國會眾議員布魯克斯(Mo Brooks)呼籲聽眾向左派馬克思主義者繼續奮戰，一如當年美國革命的士兵。

科羅拉多州國會眾議員羅倫貝伯特(Lauren Boebert)反對疫苗接種，聲稱拜登政府敦促民眾打疫苗是「針管納粹」(needle Nazis)的暴政。有些民主黨員對保守派拒絕打疫苗的實情暗自欣喜，他們希望這些人多多染疫死亡，到2022期中選舉和2024的大選時民主黨會因而佔上風。

在這場沒有實質內容的會議上，進行了兩項麥草問卷調查(straw polls) ，它的結果有些趣味：如果川普參加2024年的大選，與會者中70%會支持他，有21%支持佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)；如果川普不參選，68%會支持德桑提斯，5%支持前國務卿龐培歐，4%支持小川普(Don Jr.)。