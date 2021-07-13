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Eisai Inc 8月7日 邀岑瀑濤醫師肝癌教育講座

封昌明
休士頓地區華裔社區舉辦在線肝癌教育活動。（主辦單位提供）
休士頓地區華裔社區舉辦在線肝癌教育活動。（主辦單位提供）

【休士頓訊】國際製藥公司Eisai Inc為肝癌教育信息不完善的華人社區，舉辦一系列的有關肝癌的在線教育活動。活動由來自休士頓地區的岑瀑濤醫師主講。

華裔社區應該重視肝癌教育。肝細胞癌（HCC）是最常見的肝癌類型，但在美國所有的族群中，亞裔的肝細胞癌死亡率最高。改變某些生活方式可能有助於管理肝癌風險，如果能及時發現並籍手術切除，肝癌有可能被治愈。

不能藉手術切除的晚期肝癌可有幾種 FDA 批准的治療選擇 。了解肝癌的誘因以及您可採取的應對措施，增強自己的意識，也幫助教導家人和摯愛。

在患有糖尿病的美國亞裔人士中，有一半患者並不知自己患有糖尿病，同時2型糖尿病與肝癌風險增加有關。美國亞裔人士患慢性乙型(B型)肝炎的可能性是美國白人的兩倍，但三分之二的美國亞裔慢性乙肝患者並不知自己已被感染。這很令人擔憂，因為乙型肝炎病毒是導致美國亞裔人士患肝癌的主要原因。

秉承人類健康保健（hhc）的理念，Eisai公司致力與幫助教育那些受肝癌影響，但肝癌教育信息並不完善的社群，能夠支持這些活動，感到很榮幸。現時，Eisai 公司正在舉辦的這場在線教育活動，特別邀請來自休士頓地區的腫瘤專科岑瀑濤醫師做為活動主講，討論為什麼美國華裔人士患肝癌的風險高。

活動名稱：岑瀑濤醫師主講，為休士頓地區華裔社區舉辦的在線肝癌教育活動。

活動參與對象：社區的成員和倡導者，媒體，肝癌患者以及患者的家人和/或看護者。請注意：本次講座活動僅以教育為目的，並不為任何一類患者提供任何具體的醫療建議。

活動時間：2021 年 8 月 7 日(周六)美中時間下午2時至3時。

報名請登錄 https://chmagency.com/HOU87 。了解更多有關肝癌的信息，請查尋 www.liverfirst.com/ch。此活動由 Eisai Inc.贊助。

教育 美國 亞裔

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