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少年遭「路怒」槍殺 父親捐出兒器官

編譯組／綜合報導
身亡的17歲少年大衛。(KHOU畫面截圖)
身亡的17歲少年大衛。(KHOU畫面截圖)

KHOU 11電視台報導，17歲少年大衛（David Castro），日前在太空人隊（Astros）比賽後，遭路怒（road rage）槍擊中過世，少年的父親保羅（Paul Castro）在他的臉書頁上證實，將捐贈兒子身上的器官。

保羅在文中表示，一個手術小組將收集兒子大衛的器官，捐贈給符合條件的受贈者。「請替致力收集和分享大衛器官的LifeGift團隊祈禱。團隊將這些珍貴的器官，空運給與兒子匹配的受贈者。」Paul分享道，「祝他們成功，這樣其他人可從他的逝世中受益。」

大衛是在本月6日遭槍殺。一名身分不明的嫌犯，在他們離開太空人隊比賽後，尾隨他們一家人的車輛。

保羅說，當嫌犯駕車試圖在他面前切入時，他和兒子們正置身在比賽結束後擁擠的車流中。保羅承認，他向嫌犯示意，已讓大約三輛車開在他前面，他需要先行。

保羅說，這時嫌犯突然下車，開始大喊大叫，之後嫌犯回到車上。據稱與保羅的車輛一同開上10號州際公路，保羅從Wayside出口下交流道，行駛在高速公路下後，可怕的槍擊案發生。

槍案發生後，大衛中槍受了重傷，幾天後過世。

目前嫌犯仍在逃，警方公布兇嫌特徵，約為20歲至30歲男子，身高介於5呎8吋至5呎10吋間，身形精瘦，肌肉發達。

警方公布路怒槍殺17歲少年的兇嫌特徵。(休士頓警局)
警方公布路怒槍殺17歲少年的兇嫌特徵。(休士頓警局)

太空人 槍擊 肌肉

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