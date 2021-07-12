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休士頓僑社歡送楊容清 喜迎黃依莉

休士頓訊
出席僑領紛紛與楊容清（左二）及黃依莉（左四）合影留念。（僑教中心提供）
出席僑領紛紛與楊容清（左二）及黃依莉（左四）合影留念。（僑教中心提供）

休士頓中華公所7月10日上午於休士頓華僑文教服務中心舉辦迎新送舊茶會，歡送中心副主任楊容清榮調，並迎接新任副主任黃依莉。中華公所主席黃泰生、江麗君及所屬僑團代表、僑務委員張世勳、陳建賓、劉秀美等榮譽職人員及休士頓僑界人士近50人出席茶會。

茶會由中華公所秘書長陸忠主持。江麗君致詞祝福楊容清步步高升；黃泰生則以詩人李叔同的「長亭送別」表達離情依依。中心主任陳奕芳感謝楊容清過去三年奉獻僑務，給予她在公務上的積極協助，同時歡迎黃依莉，期許她今後在休士頓大展長才。隨後僑務諮詢委員王秀姿及僑務顧問趙婉兒，代表德州州長Greg Abbott頒贈褒揚狀予楊容清，黃泰生及江麗君則代表僑團致贈「僑社之友」紀念牌感謝楊容清的辛勞。

茶會中僑領們紛紛與楊容清(左)合影並贈禮留念，李迎霞將楊容清駐休三年的活動剪報彙...
茶會中僑領們紛紛與楊容清(左)合影並贈禮留念，李迎霞將楊容清駐休三年的活動剪報彙集成冊贈送留念，意義深長溫馨。（記者封昌明／攝影）

楊容清致詞感謝中華公所及僑團代表熱情送別，並相約台北再見。陸忠隨後介紹新上任的黃依莉，歡迎她加入休士頓僑社大家庭。黃依莉表示，很高興能奉派到休士頓服務，主任陳奕芳是她在僑委會僑務通訊社的老長官，未來將在駐處羅復文處長及主任的指導下為大家服務。

茶會中僑領們紛紛與楊容清合影並贈禮留念，其中華僑救國總會美南分會會長李迎霞將楊容清駐休三年的活動剪報彙集成冊贈送留念，意義深長溫馨。

黃泰生及江麗君代表致贈「僑社之友」紀念牌給楊容清。（僑教中心提供）
黃泰生及江麗君代表致贈「僑社之友」紀念牌給楊容清。（僑教中心提供）

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