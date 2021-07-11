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全美5個低接種群 2個在德州：西部狹長帶、東部松林區

編譯組／綜合報導

根據喬治城大學（Georgetown University）最新分析指出，全美五個接種率極低的集群，其中兩個位於德州，這可能使美國面臨新冠肺炎另一波疫情風險。

達拉斯晨報報導，未接種疫苗的12歲或以上居民集中地區，包括德州西部的狹長地帶和東部松林地區，這也是衛生官員關注的主要對象。達拉斯縣官員本周表示，該縣已達到群體免疫，除這兩處之外。

喬治城大學研究人員自去年12月以來，一直追蹤疫苗接種率。美國大約有30個集群疫苗接種率低於全美47.8%平均。最脆弱的五個集群，分佈在東南部八個州間，包括阿拉巴馬、阿肯色、喬治亞、路易斯安那、密西西比、俄克拉荷馬、田納西和德州。

負責該研究計畫的喬治城大學生物學副教授Shweta Bansal說，德州兩個集群包括254個縣中的141個縣。儘管這是該州重要組成部分，但這些集群，並不包括許多在疫苗接種上取得成功的高密度人口城市。

Bansal說，德州的總體疫苗接種率，並未能準確描繪出該州危險程度。根據德州衛生服務廳提供的數據，12歲以上有50.4%接種疫苗，德州至少58%民眾接種至少一劑疫苗。

但喬治城大學分析引發擔憂。根據美聯社報導，全美染疫死亡病例，幾乎都是未接種疫苗者。

Bansal說，未接種疫苗的集群構成更大威脅，因與未接種疫苗者互動，都可能傳播新一波疫情，而每出現新病例，都有機會出現更新的變種。去年12月首次在印度出現，具有高度傳染性的Delta變種病毒，已成為全美最主要病毒株。

換句話說，「現在不是放鬆的時候。」Bansal說，若出現對當前疫苗具有抵抗性的新變種病毒，「將意味所有人都將回到2020年。」

她同時指出，某些縣做得更好，如達拉斯縣接種率為41.2%，哈里斯縣為42.5％。但在其他縣，尤其是擁有上述兩集群的縣，接種率仍徘徊在20%左右低水平。

德州農工大學病毒學教授Ben Neuman說，在這些低疫苗接種率地區達到全美平均接種率前，美國疫情都不會處於穩定狀態。

達拉斯晨報和泰勒德州大學（Univ. of Texas at Tyler）近期發布的民調顯示，迄今為止，五分之一未接種疫苗的德州人，拒絕接種疫苗，許多人擔心副作用。

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