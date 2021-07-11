奧斯汀房地產瘋狂加價現象 逐漸放緩

奧斯汀的庫存待售房幾乎是零。（華奧地產提供）

調查顯示奧斯汀房地產 瘋狂加價現象逐漸放緩。下半年如何發展？今年上半年奧斯汀房市需求旺盛，銷售價格創歷史新高，庫存量跌至接近零，買家之間的競爭越來越大。白熱化的市場讓很多人都想知道這種情況能持續多久？

就此趨勢，華奧地產認為，奧斯汀的房價 加價逐漸回歸正常，然而因為強勁的需求，房價還是會平穩增長。目前疫情 後，旅行重開，夏季是全美出遊高峰。在暑假中，買家重心有變，所以加價不如以往瘋狂，現在是買房好時機。

奧斯汀地區待售房屋創新低，屋主惜售味道濃厚。（華奧地產提供）

疫情緩和 買家生活重心轉移

一些人觀察到房市從2021年初的高溫有所回落。其他人則認為，隨著疫情緩和，買家的生活重心有所轉移。專家們一致認為這並不房地產泡沫，但這種空前增長後的任何放緩都可能對經濟產生廣泛影響。

《奧斯汀商業雜誌》關於奧斯汀房地產市場會不會出現放緩詢問了該市一些房地產經紀人。為未來想到奧斯汀置產的消費者提供建議。

有地產公司每月都會向奧斯汀地區的經紀人發出一份市場預期的調查。 6月份的調查顯示，268名受訪者中有超過31%的經紀表示他們覺得市場正在降溫，另有30.6%的人認為這是正常現象。不過有27%的受訪者表示他們沒有看到任何變化。

有多位經紀人都表示，最近一個房子也會收到多個報價，但沒有今年早些時候那麼多。他們希望成交價能高出要價，但也沒有以前那麼高。 數據顯示，全美抵押貸款申請數量下降，達到了2020年2月以來的最低水平。

雖然這些只是初步指標，但也暗示買家需求可能開始疲軟。他們預計8月份房市將出現與以往一樣的放緩。他認為買家激烈競爭將會緩解。買房會更容易，賣房子會更難。然而，價格則是另一回事。真正的問題是，價格甚麼時候能穩定下來？

房地產通常是一個季節性的行業，傳統觀點認為，如果想賣房，5月和6月是最好時機，但今年情況與往年卻大不相同。

庫存增加 需求就沒那麼緊張

奧斯汀大部份的地產公司每周的庫存都比前一周多一點，隨著庫存增加，需求就沒那麼緊張了。他表示。我們將在未來幾週看到放緩，但這是相對而言的。隨著人們重新開始旅行，人們的優先事項才剛剛開始發生變化。

同時根據奧斯汀房地產經紀人委員會6月15日發布的新數據，今年5月，奧斯汀都會區的房屋中位價達到了46.5萬美元的歷史最高水平，奧斯汀市的房屋中位價則達到了56.65萬美元。

一定程度上是由於房屋的成交價要遠遠高於要價，根據Redfin的數據，有超過1500套房屋以高於標價10萬美元的價格售出。全球材料短缺更是火上澆油，推高了房屋建設和維修價格。

數據顯示，雖然出價者放緩，但房價依然上升。（華奧地產提供）

2021年上半年，奧斯汀都會地區獨棟住宅的房屋中位價價格大幅上漲。一些地產經紀表示這種情況短期內不會改變。奧斯汀郊區的房價與洛杉磯郊區的相差不遠，有一位來自加州的買家說，Dripping Springs的房價可能跟加州橙縣差不多。

也有房地產公司表示20年來奧斯汀一直是賣方市場，這種情況短期內不太可能會改變。雖然利率可能會上升，房價可能會趨於穩定，但她預計房價不會很快下跌。她認為買家的需求會有所緩解，但她認為主要是由於庫存不足的原因。她主要在Westlake、Tarrytown、Pemberton Heights等地工作。她表示尤其是在那些房價較高的社區，根本就沒有足夠的房源供潛在買家看。

奧斯汀房地產經紀人委員會首席執行官Emily Chenevert稱，說買家需求放緩有些言過其實。總體情況──低利率，人們在被隔離一年之後渴望搬家，以及更多在家工作的靈活性沒有改變。

多次競買仍然常見 狂潮已降

奧斯汀地區的新屋仍陸續在開工，房子未完工，房價已飆升。（華奧地產提供）

從整體上看，房地產經紀表示搶同一處房產的人越來越少，儘管多次競買仍然很常見。在購房狂潮的高峰期，他看到有50到60人出價搶同一處房產。現在，如果房價合適的話，只有五到十個買家出價。他說，這種現象發生在過去一個月左右。

會造成這種現象，可能原因是因為賣家的預期超過了買家的能力。市場上的一些房子定價過高，所以買家並不急於出價。但庫存危機仍在繼續。

一個健康的房地產市場庫存大約為六個月。根據數據顯示，今年5月，奧斯汀市區的庫存僅為0.5個月。隨著新公司搬遷到奧斯汀，奧斯汀的人氣吸引了新居民，對住房的絕對需求造成了嚴重的庫存短缺，加上建築成本上升，新房的速度也趕不上日益增長的需求。

與前幾年相比，奧斯汀都會區待售房屋數量越來越少。特別是郊區，尤其是奧斯汀西南部和北部地區，將是新增長的最大目標。