山水眼鏡優質服務 羅復文按讚 防疫措施高規格

禹道慶（右起）為羅復文處長、劉秀美僑務委員試戴造型酷炫的太陽眼鏡。（記者封昌明／攝影）

為支持台資企業及瞭解商情，駐休士頓 台北經濟文化辦事處處長羅復文，近期拜會位於休士頓華埠的山水眼鏡，由負責人禹大慶接待及導覽，並現場試戴時髦鏡框。

來自台灣的禹老闆為休士頓榮光會成員，成立山水眼鏡20多年，因喜愛遊山玩水，眼鏡行遂以山水為名，英文店名為Glacier Optical，以美國壯麗的國家冰河 公園（National Glacier Park）為名，他表示冰河晶瑩剔透的感覺象徵清晰的鏡片。

疫情期間山水眼鏡仍以優質服務為重，店內高規格的防疫措施也讓顧客安心回流，繼續為大家的視力健康把關。

山水眼鏡在敦煌廣場，地理位置極佳。（記者封昌明／攝影）

禹道慶表示，新冠病毒肆虐，現在大部分人都待在家中，工作、上學、團體活動、朋友之間的互動，都利用ZOOM之類的軟體交流，至今，各級學校也都採用遠距網路教學，學生在家看著電腦螢幕來學習，整個社會型態都產生了革命性的變化。

近幾年來由於3C產品的大量使用，醫界開始注意到3C產品銀幕上的藍光對眼睛的傷害，尤其是對視網膜黃斑部的傷害最嚴重，早期電腦尚未大量使用前，我們知道紫外線對眼睛的傷害，所以配眼鏡時都特別注意鏡片要加紫外線防護，保護眼睛，但是傳統鏡片無法阻擋藍光，所以常常會看到新聞中提到「看太多電腦、手機 ，使用者的眼鏡會遭受到永久性的傷害」，而這個傷害是不可逆的。

禹道慶（圖右）向羅復文（圖左）解說製鏡的過程。（記者封昌明／攝影）

黃斑部一旦受到傷害無法修復，而黃斑部又是視網膜上看得最清晰的部位，所以在各類資訊中都會看到眼科醫師呼籲使用目3C產品多的人，配戴阻擋藍光的眼鏡片來保護眼睛，尤其是正在成長中的小朋友或青少年，很多三到五歲的小孩，家長為了要他們安靜一點，通常都會拿手機或平板電腦給他們看來安撫他們，殊不知這是對眼睛的慢性傷害。近半年來由於新冠病毒的肆虐，不論是大人的工作和學童們的課業都依賴電腦來完成，可想而知對眼睛造成了多大的傷害。

羅復文（圖左）大讚山水眼鏡20餘年老字號，為華人服務有口皆碑。（記者封昌明／攝影）

山水眼鏡的禹師傅關心大家的眼睛健康，特別推介最好的阻擋藍光鏡片，目前市面上有擋20%、40%、80%的產品，而山水眼鏡會使用擋80%最好的產品，能起到最良好的保護作用，可作單光、無線多焦點、有度數的鏡片，現正八折特價優待新老客戶，對於不需要度數矯正的朋友，尤其是小朋友，山水眼鏡也提供平光擋藍光的鏡片，連同鏡框88元就有一副，這是禹師傅特別關心成長中的小朋友能有健康的眼睛，特地提供社會大眾，希望大家能作一點投資來保護您珍貴的雙眼。

山水眼鏡營業時間，周一至周六中五12時到下午3時，周三休息，周日下午1至4時。山水眼鏡位於敦煌商場內，六品麵包店隔壁，歡迎來電詢問：713-774-2773。