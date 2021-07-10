社區保釋金擬設限 重新定義保釋人資格

德州推動保釋改革。（北德社區保釋基金）

過去一年中，聲援遭白人警察槍殺的非裔佛洛伊德（George Floyd）抗議活動中，社區保釋金（community bail funds）受到大量關注，但也出現反彈。德州 部分立法者重新推動立法，對保釋金做出限制，同時定義社區保釋金能替哪些人保釋。

達拉斯晨報報導，在德州，大多數被控犯罪的人，若提供法官設定的保釋金，保證他們會出庭受審，就可獲釋。若該當事人無法支付，則需被關押於監獄 中直至受審。只有在案件結案或駁回後，才能退還保釋金。

社區保釋金是替那些負擔不起的人提供財政保釋金，不僅讓他們在司法系統中獲得公平的機會，也讓他們得以重返社區與家人團聚。

在全州範圍內，約70%的監獄囚犯並未被定罪。根據無黨派刑事司法研究非營利組織監獄政策倡議（Prison Policy Initiative）2016年一份報告，獄中的人常因無法支付保釋金被拘留。保釋金範圍可從100元至數十萬元，犯下的罪行從違反假釋到謀殺不等。

2018年，一名聯邦法官裁定，達拉斯縣的保釋政策，對貧困被告不公平，因他們無支付能力。2020年，聯邦上訴法院維持該裁定。

經營保釋基金的組織，支付全額現金保釋金，個人不會自行承擔。保釋基金是1920年代，美國民權自由聯盟發起。去年夏天，保釋基金收到超過9000萬元捐款，其中部分來自非營利組織。

由於新冠肺炎在監獄中蔓延，州長艾伯特（Greg Abbott） 拒絕提前釋放，一些社區保釋金開始替審前拘留者提供保釋金，其他資金也啟動，持續救助審前拘留的人。

其中，Denton保釋基金（Denton Bail Fund）籌集超過2萬5000元，救助26人。

然這項工作，可能會面臨立法方面影響。近期州議會上，共和黨人優先考慮HB 20號法案。這是一項保釋改革法案，該法案將阻止「慈善保釋組織」，替被控或先前背叛犯有暴力犯罪 者的保釋。

該法案還要求社區保釋基金，向當地治安官報告其受益人。但這些限制，不適用於每六個月保釋少於三人的宗教組織和團體。該法案在議會上失敗，但艾伯特推文稱，保釋改革必須在特別會議上獲得通過。