聖安東尼奧離奇火警 男雙槍亂射 被警擊斃

聖安東尼奧KSAT電視台拍攝一男子清理火場，卻遭該男子開槍。(KSAT畫面截圖)

聖安東尼奧市中心區西南邊的諾麗雅街，日前深夜發生一宗離奇住宅火警，媒體前往採訪時竟遭一名年輕男子取出雙槍射擊，警方前來處理時與槍手駁火，槍手遭警察 開槍擊 斃。

這件槍擊案開始時，聖安東尼奧的KSAT電視台的記者和攝影 師就在住宅前面，因此部分情節被攝影機錄下。5日(周一)清晨瑪莉露阿吉拉(Mary Lou Aguilar)聽到火災的消息後，來到234 Noria Street這座她父親擁有的住宅，看到房屋已被燒得半毀，內部被煙燻到無法辨認，一時唏噓難忍，童年時的許多回憶都被破壞了。

記者正在採訪時，有一名年輕的西語裔男子手拿一支木棍，在灰燼中挖掘找東西，瑪莉露表示那是她的外甥。接著那名男子走進半毀的房子裡，片刻後兩手各持一支手槍，向記者和瑪莉露開槍，眾人連忙找掩蔽物躲藏，並且打電話報警，嫌犯一共開了大約六槍，有幾發子彈打中瑪莉露的車子。

在警察到達之前，那名男子登上一部自行車離去，然後在不遠處將自行車棄置，跑進一間住宅中，接著就看到幾個人從那間房子裡逃出來。警察來到後把那間住宅團團圍住，警方的協調專家企圖讓那名男子棄械投降，但男子向警察開火，幾名警察同時開槍還擊，當場把那名男子擊斃。

警方正在詳細調查案情，仍有許多問題未獲答覆，但初步判斷是那名男子有精神問題。調查人員指出，3日那天警方曾經派員到失火住宅來處理案件，因為附近居民向警方報案，表示有人在那座住宅的後院亂開槍，警察到達時射擊已經停止，沒有找到涉嫌的人，後來那件案子不了了之，沒想到一天之後卻發生了火災。