嘉年華美景號遊輪 疫情後首度出航

嘉年華美景號遊輪(Carnival Vista)疫情後首航如期成行。( Port of Galveston網頁)

嘉年華美景號遊輪(Carnival Vista)疫情 後首航如期成行，船員與乘客都已完成疫苗 接種，旅遊期間在船上不用戴口罩或保持安全距離，在岸上觀看的群眾對遠行遊客萬分羨慕。

去年3月最後一班遊輪出發後美國疫情大爆發，所有的遊輪之旅戛然而止，在停頓486天以後，嘉年華美景號在3日(周六)寫下歷史新頁，如期從蓋文斯頓港出發，登船的旅客站在各層的船舷上與岸上親友對視，當洪亮的出發號角聲響起時，船上和岸上的人同聲歡呼，蓋文斯頓港一片喜氣洋洋。

目前所有的遊輪之旅都要求旅客提供疫苗接種證明，登船之前並做病毒檢測，呈陽性的人不得上船，但上船以後就不須要戴口罩、保持6呎以上距離。不過在各個目的地靠港時，旅客必須遵守當地的防疫規定。嘉年華總裁克莉斯汀達菲(Christine Duffy)表示，因為疫苗效果顯著，遊輪之旅終於恢復了。臨時上不了船並不會得到退費，因此專家建議旅客購買旅遊保險。

這趟為期七天的海上之旅，靠港的地點是宏都拉斯的紅木灣(Mahogany Bay) 、貝里茲市(Belize City)和墨西哥的科祖梅爾(Cozumel)。繼美景號的啟航以後，嘉年華多艘遊輪本月份也開始恢復運行，國慶日當天水平線號(Horizon)從佛州 邁阿密港出發，15日微風號(Breeze)從蓋文斯頓啟程，27日奇蹟號(Miracle)從西雅圖出發到阿拉斯加。

嘉年華最新最大的狂歡節號(Mardi Gras) ，31日將從佛州卡納維拉爾港(Port Canaveral)啟程做處女航，嘉年華其他的遊輪會在8月加入航行之列。嘉年華是第一家對蓋文斯頓港屬意的遊輪公司，從2000年起從這裡展開海上航線，在疫情封閉期間，港務局的營收損失了4400萬元。