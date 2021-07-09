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休士頓客家會將舉辦雙十演講比賽

休士頓訊
休士頓客家會會長馮啟豐（右三）率領理事到葉德雲（右一）擁有的旅館舉行年度理事會。（葉德雲提供）
休士頓客家會會長馮啟豐（右三）率領理事到葉德雲（右一）擁有的旅館舉行年度理事會。（葉德雲提供）

休士頓客家會在會長馮啟豐的召集下，日前來到該會顧問葉德雲擁有的旅館舉行年度理會，出席理事有李元平、方海妮、葉德雲、江美玉、蔡淑英、鍾桂堂、吳筑君、鍾依君、劉志忠等。

馮啟豐表示，疫情已見舒緩，歡迎所有理事抽空參加理事會，最近他出城作商務旅行，感覺經濟已有復甦跡象，但由於Delta病毒再度肆虐，請鄉親們仍需當心謹慎，以保健康，並特別感謝葉德雲提供場地及會長夫人鍾依君所準備的可口午餐。

劉志忠顧問當選今年休士頓全僑慶祝中華民國雙十國慶主委，休士頓客家會擬於10月3日(周日)下午2時至4時在僑教中心展覽室，主辦雙十國慶杯華台客語演講比賽。台北經文處處長羅復文很重視這項族群多元化的活動，而他的夫人也是桃園客家人，已邀請她參加比賽，並歡迎全僑到時一起共襄盛舉！

比賽方式將分成華、台、客語三組，每組以不超過10人為限。比賽題目：(1) 我在 Houston、(2)我的家庭、(3)我行我見。參賽者可任選一個題目來練習準備。前三名各得150、100和50元。優勝二名各25元。參賽者皆有禮品，人人有獎！

僑教中心陳奕芳主任有意規畫台灣四大族群文物展示區，在中心大禮堂入口處旁設置永久客家文物展示區，基本上將展示藍衫、客家花布、紙傘等具有代表客家文化之文物，如有需在台灣訂做展示文物，將請客委會協助。

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