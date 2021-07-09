我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增32例、12死 確診數微幅爬升

96年來首位非裔美國人 14歲的她奪美「拼字大賽」冠軍

先享受後付款 近半淪剁手族 悔不當初

編譯組／綜合報導
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）

國慶假期期間，許多店家都激推「先享受、後付款」（buy now, pay later）的優惠方案，讓許多民眾沉迷於動動手指就能血拼的快感。但是C+R Research最新調查卻顯示，在這波購物狂潮過後，卻有高達46%的人後悔，巴不得自己剁手，當初沒買這些商品。

「先用後付」當然不是完全不用付錢，而是將款項分割成每周或每月應付款項，而且分期通常零利率。因此，購物者往往因為頭期價格很低而衝動購物。但是，陷阱在於一旦欠繳，店家可就會開始收「利息」了。

FOX電視台報導，以100元的商品為例，遲繳費用可能高達30元。如果是信用卡付款，30元費用會變成欠繳款項；簽帳卡如果超額扣款，銀行也會收30元的超領費。買了卻付不出錢，商品就會變成130元。更糟的是，一旦店家申報欠繳，信用紀錄就會被扣分。

C+R Research分析了利用PayPal Credit、AfterPay、Affirm、Klarna、Quadpay、ZipPay等第三方支付的消費者之後發現，51%的消費者在線上購物時，使用先用後付的方案，平均購買品項為4件，平均欠款為883元。

但是調查發現，其中46%的人最後發現「買得太貴」因此後悔。另外59%說他們買了根本不需要，又付不起的東西；56%承認根本繳不出每月款項。

因此，理財專家的建議是：在享受「先用後付」前，先看看自己信用卡發卡行有沒有提供零利率或低率分期方案；使用「先用後付」前，先想想自己付不付得起每月應繳款項；如果付不起，那就等到先存夠錢再買。

信用卡 利率

上一則

連鎖炸雞店「搶人」：19歲店長年薪5萬

下一則

夏樂東航書院、山西尊成公學締姐妹校

延伸閱讀

先享受後付款 近半消費者最後都剁手

先享受後付款 近半消費者最後都剁手
阿聯酋採用新系統 省下信用卡手續費

阿聯酋採用新系統 省下信用卡手續費
理財Q&A／出國玩 如何兌換外幣最好？

理財Q&A／出國玩 如何兌換外幣最好？
影／電話詐騙犯找上新聞主播 被「專業聲道」一秒嚇退

影／電話詐騙犯找上新聞主播 被「專業聲道」一秒嚇退
班森賀身分盜竊案多 至少2華人受害

班森賀身分盜竊案多 至少2華人受害
羊頭灣2賊行竊 華埠盜刷遭通緝

羊頭灣2賊行竊 華埠盜刷遭通緝

熱門新聞

邁阿密機場29日因暴風雨打亂班機起降，許多乘客因趕不上轉機而必須排至少三小時隊等後更改新的班機。(安妮提供)

疫後旅遊大爆發實況 華人旅客親歷搭機夢魘

2021-07-01 11:41
近期航空班機上發生的乘客鬧事不守規矩的事件，多與乘客拒戴口罩有關。圖為一名女乘客因不願戴口罩與乘務人員對罵。(CBS電視截屏)

波士頓30高中生轉機拒戴口罩 爆衝突 航班延1晚

2021-07-07 22:05
休士頓槍手闖入住宅行刑式殺人案件，10歲女孩中槍後裝死求救。 (KHOU11畫面截圖)

爸媽妹妹遭屠殺 德州10歲女孩負傷裝死求援

2021-07-01 18:29
在台灣排第10類施打族群的陳偉達到休士頓美福藥局接種，免費、免排隊、還有三種疫苗可選擇。（記者封昌明／攝影）

不願在台灣排長隊 退休老師高價飛休士頓打疫苗

2021-07-06 19:38
因為疫情回不了休士頓的西格尼洛夫婦。（KHOU）

打完疫苗出國探親 卻卡在阿根廷回不了家

2021-07-07 15:15
國慶假期讓許多消費者成了剁手族。（C+R Research）

先享受後付款 近半消費者最後都剁手

2021-07-07 15:15

超人氣

更多 >
250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？
大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他

大叔帶「6個正妹」一起洗澡睡覺 妻不反對：支持他
推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神