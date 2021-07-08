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Delta變種說分明 有潛在重大風險

記者邵敏／綜合報導
關於新冠病毒Delta變種，為什麼有人擔心，有人不擔心。（unsplash.com）
關於新冠病毒Delta變種，為什麼有人擔心，有人不擔心。（unsplash.com）

隨著各地全面重新開放，新冠病毒Delta變種引起人們的普遍關注，政府發出警告，對於未接種新冠疫苗的民眾來說，Delta變種病毒將帶來潛在的重大風險。

美國現有的疫苗被認為對Delta變種有效，就像疫苗對所有已知變種有效一樣，但數千萬未接種疫苗的人可能處於脆弱狀態。傳染病學專家指出：「如果你接種了疫苗，不用太擔心，如果沒有接種疫苗，那你可能會被感染。」

什麼是Delta變種病毒？ 

Delta變種病毒，也稱為B.1.617.2，首先在印度被發現。 Delta 變種的傳播性可能是傳統菌株的兩倍。

在全美，從5月9日到5月22日，Delta變體占基因組測序冠狀病毒樣本不到3%。 6月6日至6月19日，這一比例上升到20%以上。

Delta變種病毒比其他變體更致命嗎？

雖然已知Delta變種更具傳染性，但它是否會比其他病毒變體引起更嚴重的疾病，專家們存在分歧。

「越來越多的年輕人受到Delta變種病毒的感染，他們被送到醫院救治，這不是一個好兆頭。」Scripps Research Translational研究所所長Eric Topol博士說，相比之下，40歲以下的年輕人，很少因為感染傳統菌株住院，「但是沒有證據表明，Delta變體比其他變體更容易導致死亡。」

其他專家也不相信Delta變體有可能導致更嚴重的疾病。舊金山加大（UC San Francisco）傳染病專家Monica Gandhi博士指出，英國的新冠住院人數實際上比新病例增長得更慢，這意味著感染者住院的機會已經減少。

Delta變種病毒對兒童有什麼影響？

Gandhi博士說，從目前跡象來看，幼兒的感染風險似乎沒有增加。兒童較不可能感染新冠病毒，因為他們鼻子中稱為ACE2受體的蛋白質要比成年人少得多，新冠病毒需要進入這些蛋白質才能感染身體。

疫苗對於Delta變體效果如何？

目前已證明對Delta變體有效的疫苗，包括兩劑輝瑞疫苗和兩劑AZ疫苗的接種。 AZ疫苗在英國被廣泛使用，但尚未授權在美國使用。最近一項研究發現，接種兩劑輝瑞疫苗對由Delta變體引起的有症狀的疾病有效率為88%，對住院的保護率為96%。

目前最值得關注和擔心的，還是未接種疫苗的少數人口。

疫苗 變種病毒 美國

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