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台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

蓋文斯頓縣夏令營群聚大感染 Delta現蹤

編譯組／綜合報導 
CCCC教會營隊至少有74人新冠確診，其中3人為Delta病株。（KHOU）
CCCC教會營隊至少有74人新冠確診，其中3人為Delta病株。（KHOU）

一次有450人參與的教會夏令營，爆發新冠群聚感染，目前至少已有125人確診，其中包括三例Delta變種病毒

德州蓋文斯頓縣利格市的教會營隊在6月中舉辦後，已陸續有74人確診感染新冠，其中三人為Delta病株。另有十名患者年齡在12歲以下。

雖然蓋文斯頓縣醫療區公布的數字是74例確診，但主辦方Clear Creek Community Church（CCCC）卻宣布至少有125人以上感染，並已取消7月4日與7月7日的後續營隊。 

蓋縣醫療區的74例中，六人是「突破感染」（breakthrough case），即接種完成後仍感染新冠。赫爾曼紀念醫院的醫師Annamarie Davidson表示，雖然有六人接種後還感染，但比例仍低，因此接種還是值得鼓勵。 

CCCC在6月舉行的營隊共有450名成人與少年參加，舉行地點為Giddings。第一例確診為6月27日，7月6日追加至57例，7日又變成74例，其中大人、小孩都有。衛生單位表示，仍在繼續清查團員返家後的可能接觸者。 

蓋縣衛生官Philip Keiser強調，Delta病株的感染力更強，沒有接種的人更可能感染到Delta病株。他說，疫苗的供應已經非常充足，而且目前看來，所有新增確診者年齡都已經足夠大，有資格接種，「我真的不懂為何不願打疫苗？」

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